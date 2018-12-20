不甩大陸！印尼南海增基地 嗆「想戰就戰」

印尼總統佐科威（Jokowi widodo）宣稱，納土納縣是印尼的領土，若任何仍想開戰，印尼奉陪到底。圖為佐科威。（資料照片／美聯社）

友善列印
中時電子報

面對大陸近年在南海增強海軍實力，宣稱擁有南海主權的相關聲討國相繼增強此區軍力；印尼近日在大陸宣稱的「九段線」附近的納土納群島新建軍事基地，並宣稱印尼擁有該處主權，誰想開戰，印尼奉陪。

印尼總統佐科威強調，如果任何人想開戰，印尼奉陪到底

根據《南華早報》19日報導，印尼政府18日宣布位於納土納群島（Natuna）上的軍事基地正式完工。該基地距離印尼首都雅加達約1000里遠，但離大陸所宣稱的南海主權範圍「九段線」十分接近，不少大陸漁船曾到該海域附近捕撈，和印尼軍艦發生衝突。

納土納群島（Natuna）離大陸所宣稱的南海主權範圍「九段線」十分接近。(圖取自google地圖))

報導指出，明年尋求連任的印尼總統佐科威（Jokowi widodo）強調，納土納縣有16萬9000名印尼民眾，這裡是印尼的領土是無庸置疑的事。他說，不論何方宣稱擁有納土納的主權，「如果任何人想開戰，我們奉陪到底」。

印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）18日在納土納軍事基地啟用典禮上表示，印尼此舉之目的是要嚇阻任何潛在的安全威脅。他表示，印尼至少會派遣陸軍一個營以及數個陸戰隊連、工兵連和砲兵連前往當地。依照印尼的軍隊編制，上述新增兵力將達一千多人。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（the S. Rajaratnam School of International Studies）研究員高瑞連（Collin Koh Swee Lean）指出，自2016年印尼扣押大陸漁船事件後，便決心強化在此處建立軍事基地的計畫。不過，英國智庫國際戰略研究所（t the International Institute for Strategic Studies）資深研究員康奈利（Aaron Connelly）指出，儘管佐科威措辭強烈，但印尼在當地的活動主要是針對非法作業的漁船，而不是大陸的船艦。

印尼當局曾在2002年將南海與該國專屬經濟海域重疊地區改名為「納土納海」（the Natuna Sea），意圖與大陸聲稱的南海區分；去年，印尼政府更進一步將納土納群島北部地帶的專屬經濟海域更名為「北納土納海」。

(中時電子報)

文章來源：Indonesia opens military base on edge of South China Sea to ‘deter security threats’

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