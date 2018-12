不甩大陸！印尼南海增基地 嗆「想戰就戰」

2018年12月20日 18:20 中時電子報 馮英志

面對大陸近年在南海增強海軍實力,宣稱擁有南海主權的相關聲討國相繼增強此區軍力;印尼近日在大陸宣稱的「九段線」附近的納土納群島新建軍事基地,並宣稱印尼擁有該處主權,誰想開戰,印尼奉陪。

印尼總統佐科威強調,如果任何人想開戰,印尼奉陪到底

根據《南華早報》19日報導,印尼政府18日宣布位於納土納群島(Natuna)上的軍事基地正式完工。該基地距離印尼首都雅加達約1000里遠,但離大陸所宣稱的南海主權範圍「九段線」十分接近,不少大陸漁船曾到該海域附近捕撈,和印尼軍艦發生衝突。

納土納群島(Natuna)離大陸所宣稱的南海主權範圍「九段線」十分接近。(圖取自google地圖))

報導指出,明年尋求連任的印尼總統佐科威(Jokowi widodo)強調,納土納縣有16萬9000名印尼民眾,這裡是印尼的領土是無庸置疑的事。他說,不論何方宣稱擁有納土納的主權,「如果任何人想開戰,我們奉陪到底」。

Panasnya Jokowi, naiki kapal perang, saat wilayah teritorial kelautan ind. yakni Wil. Natuna, Kep. RIau diklaim masuk wil.Laut China Selatan.https://t.co/yCNLfezcio pic.twitter.com/eh2pL8ZaPC — Inlander 😎 Ndeso😎 (@SuryoUdoro) 2018年12月19日

印尼國軍總司令哈迪(Hadi Tjahjanto)18日在納土納軍事基地啟用典禮上表示,印尼此舉之目的是要嚇阻任何潛在的安全威脅。他表示,印尼至少會派遣陸軍一個營以及數個陸戰隊連、工兵連和砲兵連前往當地。依照印尼的軍隊編制,上述新增兵力將達一千多人。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院(the S. Rajaratnam School of International Studies)研究員高瑞連(Collin Koh Swee Lean)指出,自2016年印尼扣押大陸漁船事件後,便決心強化在此處建立軍事基地的計畫。不過,英國智庫國際戰略研究所(t the International Institute for Strategic Studies)資深研究員康奈利(Aaron Connelly)指出,儘管佐科威措辭強烈,但印尼在當地的活動主要是針對非法作業的漁船,而不是大陸的船艦。

印尼當局曾在2002年將南海與該國專屬經濟海域重疊地區改名為「納土納海」(the Natuna Sea),意圖與大陸聲稱的南海區分;去年,印尼政府更進一步將納土納群島北部地帶的專屬經濟海域更名為「北納土納海」。

(中時電子報)