假問路真強盜！男子白日持刀侵宅 搶500元重判7年2月

2018年12月20日 18:49 中時 謝瓊雲

黃男犯案時拿的菜刀長達28公分，殺傷力驚人。(謝瓊雲翻攝)

連被害人父親的握力棒也差點成為黃男侵入住宅強盜行搶時的凶器。(謝瓊雲翻攝)

假問路、真強盜！剛剛還來家門前問路，等等就撬開門鎖上門行搶。58歲黃男假借問路手法向張姓女子攀談後，沒多久持菜刀光天化日登堂入室搜刮財物，張女嚇得大叫，最後機警拿出房裡化妝包的500元交付趁機關門報警，黃男遭依加重強盜罪重判7年2月。

根據判決書，今年6月5日中午，黃男見張女獨自在家門前掃地，主動上前詢問「鹿港要怎麼走？」張女熱心解答，沒多久黃男竟又繞回，手持28公分長菜刀撬開門鎖後侵入張女住宅逐層樓搜刮財物，還從二樓隨手拿起張女父親的握力棒繼續往三樓走。

人在三樓的張女走進房裡發現有陌生人，一看竟是剛剛問路的人，嚇得大聲尖叫，黃男立刻亮刀擋在房門口示意不能出聲，機智沉著的她上前指著門邊梳妝鏡上的化妝包並拿出500元，趁著黃男拿錢時順勢推著化妝檯將人一起推出擋在房門外後鎖門報警。黃男逃離現場不久，隨即遭警方循線逮捕。

法官審理時，黃男辯稱患有帕金森式癥，又積欠友人十多萬，亟需用錢；但法官發現黃男早於犯案現場附近尋找下手目標多日，有時跟著朋友當臨時工，也就醫接受治療，會向家人拿錢，非毫無經濟來源，認定黃男為預謀犯罪，依攜帶兇器侵入住宅強盜罪，重判有期徒刑7年2月。

(中時 )