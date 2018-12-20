重建後龍衛生所 明年11月完工

2018年12月20日 18:30 中時 何冠嫻

後龍鎮衛生所將以4516萬元重建，預計明年11月底前完工。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌20日偕同衛生局長張蕊仙等人為後龍衛生所的重建工程持鏟動土、焚香祝禱工程順利。（何冠嫻攝）

苗栗縣後龍鎮衛生所於2015年遭颱風吹毀，外牆掀開內部鋼筋水泥裸露，早已不堪使用，日前所幸獲前瞻計畫補助經費，以4500多萬元重建，苗栗縣長徐耀昌20日偕同衛生局長張蕊仙持鏟動土，預計明年11月底前完工。

後龍衛生所2011年啟用，當年還有苗栗縣第一棟綠建築衛生所的稱號，但2015年因蘇迪勒颱風與杜鵑颱風的破壞下，造成衛生所廳舍南側外牆牆面的藍色矽酸鈣板脫落。衛生所使用5年出現安全疑慮讓各界訝異，縣府也已委託律師，向當時新建工程的建築師及營造商，提出行政及民事求償、刑事訴訟，官司仍進行中。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，新建衛生所為地上4層建物，1、2樓將提供現有醫療保健服務，3樓將設置長照A級個案管理中心及日間照護機構，4樓則預計規畫為多功能教室，為社區長者辦理多元課程。

後龍衛生所主任李孺孟表示，衛生所損毀後，人員皆移置隔壁毒品防制及心理衛生中心辦公，由於每月需接應2200多位民眾，適逢流感期間，每月將再增加1500人，使用空間相當不足。如今得以重建，她備感期待，並指出未來將為民眾提供更好的醫療服務品質與更舒適的公共衛生服務空間。

(中時 )