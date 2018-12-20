最萌耶誕老人陪看書 特教學童暖心過佳節

2018年12月20日 18:30 中時 吳岳修

身心障礙學童在狗醫生Caesar陪伴下，安靜看書不吵鬧。（吳岳修攝）

新北市立圖書館新莊裕民分館全國首創「寵物友善圖書館」，20日特聘「Caesar」穿上耶誕老人裝當起陪讀書僮，一身雪白的毛搭配鮮紅色的耶誕裝，顯得高貴又喜氣，融化了特教班身心障礙學童們的心，人手一本故事書專心閱讀，「Caesar」也乖乖或躺或坐在學童們身旁一起看書，畫面溫馨又感人。

歡樂的耶誕節即將到來，北市圖新莊裕民分館為了讓特教學童擁有難忘的耶誕回憶，特別帶著「臺灣狗醫生協會」的狗醫生「Caesar（薩摩耶犬，白色大型犬）」及「Puni （狐狸犬混博美犬，白色小型犬）」，20日上午前往新莊昌隆國小特教班舉辦書香耶誕派對。

Caesar跟Puni特地穿上耶誕老公公的紅色聖誕裝，一出場就讓特教學童驚呼連連，超萌模樣馬上融化全場孩子的心，紛紛上前圍觀撫摸，兩位狗醫生也溫馴安靜與學童們互動。

就讀小一的小冬（化名）有自閉和語言障礙現象，但他跟Caesar互動時露出少見的笑容，在狗醫生陪伴下，小冬開心聽耶誕故事，在老師引導下，小冬不怕生的跟Puni玩握手、餵食、摸摸的遊戲，從中練習與人及外界的互動相處，同時也感受新奇的學習體驗，活動最後，毛小孩聖誕老公公還送給每位學童一本童書繪本，讓大家度過暖呼呼的聖誕節！

(中時 )