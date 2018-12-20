最懂你的心 資深「問題少女」當志工輔導偏差少年　

少輔會志工鄒桂蓮，少年時曾是問題少女，現以自身經歷，輔導非行少年。（黃國峰攝）

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台中市少輔會20日晚表揚優良志工，由少年隊副隊長陳益增（右3）頒發各項獎項。（黃國峰攝）
台中市少輔會20日晚表揚優良志工，另108年志工中隊長由葉榮華（右）接任，由少年隊副隊長陳益增頒發聘書。（黃國峰攝）

台中市政府警察局少年警察隊與中市少年輔導委員會感念107年服務期滿之志工，20日晚上公開表揚16名服務績優人員，其中有高齡70以上的退休老師，也有少女時期經歷吸膠、打架的家庭主婦，皆以自身經驗輔導非行少年，希望藉此讓非行少年，重拾信心，走上正途。

54歲的鄒桂蓮是家庭主婦，她表示我以前也是問題少女，滿口三字經、打架、吸膠、無照騎機車都做過，因為來自弱勢家庭，爸爸是基層榮民、媽媽智能障礙，國小時家裡從山上搬到羅東，雖然在班上成績算不錯，但老師、同學還是歧視她，爸爸因為在林務局上班常常不在家，鄰居的叔叔、伯伯會欺負媽媽，身為大姊的她，氣不過拿起扁擔就與叔伯幹架。

因為家庭經濟壓力，國小時就開始半工半讀，國中時到金紙工廠工作，看到老闆兒子騎野狼、交女友、吸強力膠，因為會幫老闆兒子把風，叛逆的她在那個環境也跟著吸強力膠，無照騎老闆兒子的野狼，後來父親從林務局退休，為了家庭積極到處打工，也收回收，看到父親的付出，才突然覺悟，丟棄惡行，努力工作，回到正途。

少輔會表示，現在台灣因家庭功能不彰，給孩子的溫暖支持不夠，台灣非行少年並沒有減少，當鄒桂蓮知道少輔會在做這樣的事時，覺得很感動，主動要求加入，希望以自身經歷來輔導非行少年。鄒桂蓮表示，看到很多孩子，沈淪下去，自己爬不起來，只要在關鍵時刻，有一個人在旁傾聽、陪伴，適時的給予建議，就能讓一個年輕人想通，回到正軌。

少年警察隊呼籲，志工是機構重要人力資源，也是社會的珍貴資產，藉此年度頒贈活動，除強化志工團隊凝聚及向心力外，期待未來能秉持高度熱忱持續投入本市少年偏差行為輔導，以增進社會公益服務之正向觀感及志願服務精神之發揮。

台中市少輔會表示，少輔會目前共有39名志工，20日晚在台中市少年警察隊二樓表揚16名服務績優人員，並頒發服務期滿證書，以樹立模範表率、促發志工之榮譽心，使能提振志工團體士氣及動能，其中最高齡是75歲的退休教師邱三六，也有服務年資已達18年的鄒桂蓮，都因為利用個人時間積極投入，協助推展各項少年關懷及預防犯罪宣導而獲獎。

(中時 )

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