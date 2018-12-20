捷運環狀線第一階段將完工 新店、新莊通勤可省20分鐘

捷運環狀線第一階段將於2018年底完工，新北市長朱立倫（左一）20日下午前往環狀線大坪林站視察。（葉書宏攝）

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捷運環狀線第一階段將於2018年底完工，新北市長朱立倫（左一）20日下午前往環狀線大坪林站視察。（葉書宏攝）
捷運環狀線第一階段將於2018年底完工，新北市長朱立倫20日下午前往環狀線大坪林站視察。（葉書宏攝）

捷運環狀線第一階段串聯新北市新店、中和、板橋及新莊，將於2018年底完工，未來新店至新莊可節省20分鐘車程，新北市長朱立倫今（20日）下午邀市議員前往視察並實際試乘列車。朱立倫強調，「新北市三環三線一條一條都在實現，是大家努力的成果。」

捷運環狀線第一階段行經新店、中和、板橋及新莊四個主要人口密集行政區，串聯7條捷運路線，全線計畫進度已達95.75％，預計2019年可通車營運，未來由大坪林站至景安、板橋、頭前庄、新北產業園區等4個主要轉乘站，可節省8至20分鐘。

朱立倫表示，環狀線第一期工程即將完工，經初勘、履勘之後，就可以正式營運，對於所有的捷運族、公車族來講，可大幅縮減通車時間，無論新店線、新莊線、機場線，都是屬於輻射狀，透過環狀線串聯，帶動新店、中和、板橋到新莊周邊整體發展。

朱立倫也提到，淡海輕軌將正式通車，民眾可免費試乘1個月，新北市的三環三線一條一條都在實現，它是大家努力的成果，也會改變新北、台北、北台灣整個生活圈。

新北市政府捷運工程局表示，三環三線行經新北市重要都市發展核心，目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工中，萬大線、安坑輕軌、捷運三鶯線工程都在興建當中。

第一階段完工後，新北市境內捷運路線總長度達83.4公里，共66座車站，三環三線整體進度將達到57％；設計興建5線完工通車後，新北市境內捷運路線總長度將達130.89公里，共114座車站，三環三線整體進度達到81％。

新北市政府持續投入大量經費推動三環三線建設，整體路網一步一腳印的完成後，三環三線完成後，路線總長209.81公里，新北市捷運路線長度可達144.5公里，126座車站；升格後完成4線通車，現在如火如荼施工的5線工程，就是市府展現決心的最佳證明，期待捷運通車後帶來的方便與繁榮。

環狀線第二階段綜合規畫報告持續積極爭取中央核定，另汐止民生線亦將於完成第二期路線環境影響評估後再送審綜合規畫報告爭取中央核定，逐步完成三環三線路網整體建置。

(中時 )

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