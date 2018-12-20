影》吃肉等一個月 台灣南極長征隊噴淚

宥勝運用食材，烹煮招牌海鮮湯，提振團隊士氣。(橘子基金會提供)

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中時電子報
／綜合報導

台灣史上第一支南極長征隊傳回捷報，正式進入倒數100公里的最後階段，在極低溫低氧的環境下，不只器材出現爆裂、結凍，隊員們也偶有負傷情形，所幸皆無大礙；為了給長征隊加油打氣，後勤團隊排除萬難將台灣食物送抵南極，隊員們吃到將近一個月來的第一口肉時，全都感動不已，生命指數頓時飆升。

更用了食材煮火鍋，互相打氣。極地教練陳彥博表示：「這是台灣第一次的創舉，即便瘦了一些、累了一些、但鬥志仍在，請大家持續為我們加油！」

南極長征隊從12月6日正式展開挑戰，至今邁入第15天，行進距離約250公里，目前已跨越南緯89度，剩下最後100公里就會抵達世界的盡頭「南極點」，抵達南極點前的「LAST DEGREE最後1緯度」，長征隊遭遇器材凍裂、油管結凍、隊員臉部凍傷等考驗。

此外，女隊員語萱也因連日壓力引起胃部不適，所幸，本周風速與暴雪有稍稍減緩，隊員們也已渡過肌肉痠痛期，以穩定的速度挑戰最後的100公里。

長期帶著防寒面罩，呼吸水氣與空氣接觸，導致陳彥博面部留有大小不等的凍傷。(橘子基金會提供)

7月份台灣就寄出備用糧要給南極長征隊，因含肉類製品被暫時扣留在智利海關，幾經波折終於順利通過檢測，在本周送到長征隊員手中，這箱重達30公斤的家鄉味裡，不只有泡麵、沙琪瑪、牛油餅，還有肉乾跟台式口味的乾燥飯，如咖哩飯、番茄牛肉、筍香飯等高熱量食物，這也是教練陳彥博親自指定、可幫助隊員們補充能量的菜單。

自抵達南極聯合冰川起，近一個月沒吃過任何肉類的長征隊，在咬下肉乾的一剎那，眼泛淚光充滿感動，生存指數瞬間提高，夢想導師宥勝更運用食材，開小灶展廚藝，烹煮招牌海鮮湯，為全隊提振士氣，慰勞堅持到現在的隊員們。

(中時電子報)

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