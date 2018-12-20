日本富士見丘中學與旭光高中 兩校師生進行地震課程交流

▲日本東京富士見丘中學師生前往旭光高中就地震問題進行交流的雙方成員。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲日本311大地震，災情慘重，台灣紅十字會持續不斷前往關懷賑災，日本紅十字會特立碑紀念。（楊樹煌攝）
▲旭光高中學生代表分享台灣921震災經驗，和日本學生進行交流。（楊樹煌攝）

日本東京富士見丘中學有18名師生，今20日在成功大學賴文基教授帶領下，連續第3年到南投縣旭光高中，與學生進行地震課程研討及專題報告，雙方學生除共同聆聽賴教授「台灣地震震災回顧」課程外，也互相分享地震的經驗和研究成果。

由於台灣和日本都處於地震帶，台日雙方學生對地震都不陌生，日本2011年311大地震，不但災情慘重，引發海嘯也造成巨大的損害，讓富士見丘的學生記憶猶存。

日方為了對地震有更進一步了解，不但花半年的時間去尋找地震相關知識，更親身參訪日本及台灣921大地震景點，到台灣並參觀了921地震教育園區、石崗水壩、集集武昌宮、名間傾斜電塔等地，利用晚上的時間在飯店整理簡報，並在今天進行發表會。

曾在921強震中全倒的旭光高中，也挑選出學生代表和日本學生進行交流，希望藉由學校浴火重生的例子，兩校相互勉勵並記取教訓、走出傷痛。

旭光高中學生張婷貞表示，第1次聽大學教授用英文授課，感覺很特別，日本學生對資料整理的嚴謹性，也讓她印象深刻。

日本富士見丘高校學生則提到，非常感謝台灣民眾對日本311震災的協助，此次來台灣，前往旭光高中交流，更感受到台灣學生的熱情，讓他們能在輕鬆氣氛下完成海外成果發表會。

籌劃此次交流活動的賴文基教授表示，學習就是要走出教室，親自接觸大自然，並和不同的人事物交流；日本學生比較拘謹，而台灣學生較活潑，但對學習新知的態度都同樣專注，兩國師生能彼此分享地震經驗，就是此次交流最大的收穫。

(中時 )

幫助農民 輔導再生稻田區轉作甘… 5個指標 測出你有沒有衰弱症

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。