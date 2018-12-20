日本富士見丘中學與旭光高中 兩校師生進行地震課程交流

2018年12月20日 19:25 中時 楊樹煌

▲日本311大地震，災情慘重，台灣紅十字會持續不斷前往關懷賑災，日本紅十字會特立碑紀念。（楊樹煌攝）

▲旭光高中學生代表分享台灣921震災經驗，和日本學生進行交流。（楊樹煌攝）

日本東京富士見丘中學有18名師生，今20日在成功大學賴文基教授帶領下，連續第3年到南投縣旭光高中，與學生進行地震課程研討及專題報告，雙方學生除共同聆聽賴教授「台灣地震震災回顧」課程外，也互相分享地震的經驗和研究成果。

由於台灣和日本都處於地震帶，台日雙方學生對地震都不陌生，日本2011年311大地震，不但災情慘重，引發海嘯也造成巨大的損害，讓富士見丘的學生記憶猶存。

日方為了對地震有更進一步了解，不但花半年的時間去尋找地震相關知識，更親身參訪日本及台灣921大地震景點，到台灣並參觀了921地震教育園區、石崗水壩、集集武昌宮、名間傾斜電塔等地，利用晚上的時間在飯店整理簡報，並在今天進行發表會。

曾在921強震中全倒的旭光高中，也挑選出學生代表和日本學生進行交流，希望藉由學校浴火重生的例子，兩校相互勉勵並記取教訓、走出傷痛。

旭光高中學生張婷貞表示，第1次聽大學教授用英文授課，感覺很特別，日本學生對資料整理的嚴謹性，也讓她印象深刻。

日本富士見丘高校學生則提到，非常感謝台灣民眾對日本311震災的協助，此次來台灣，前往旭光高中交流，更感受到台灣學生的熱情，讓他們能在輕鬆氣氛下完成海外成果發表會。

籌劃此次交流活動的賴文基教授表示，學習就是要走出教室，親自接觸大自然，並和不同的人事物交流；日本學生比較拘謹，而台灣學生較活潑，但對學習新知的態度都同樣專注，兩國師生能彼此分享地震經驗，就是此次交流最大的收穫。

(中時 )