5個指標 測出你有沒有衰弱症

2018年12月20日 19:25 中時 劉秀芬

衰弱症是老年人常見的老年病症候群之一，在台灣，65歲以上衰弱盛行率約為5-11％，女性比男性更容易得衰弱症。若民眾有無預期的明顯體重減輕、費力疲憊感、肌握力下降、行走速度變慢、體能活動度低等5個臨床表徵，應盡速至家醫科診斷。

麻豆新樓醫院家醫科醫師黃毓凌表示，老年衰弱的診斷由John Hopkins的Dr. Fried研究團隊所提出，分別有5個臨床表徵，若5項符合3項以上則診斷衰弱，符合1-2項則為衰弱前期。

衰弱症的原因常無法用單一問題來解釋，大致可分為內在及外在因子，內在因子有生理及心理狀態的退化、多重慢性疾病、營養不良、不良的生活習慣等；外在因子有社會、經濟及環境問題等所造成。

衰弱症不僅可能導致行動力障礙、平衡問題、憂鬱症狀、記憶力障礙、疼痛、便祕、大小便失禁及吞嚥功能障礙等。衰弱症的病人死亡率、住院率、跌倒率皆比非衰弱症的病人高。

黃毓凌醫師表示，預防衰弱症首先要先治療可以控制的慢性疾病，蛋白質及維生素Ｄ等營養的補充和規律運動也有顯著效益。衰弱症的運動訓練強調漸進性阻力運動的重要性，可利用深蹲、膝蓋伸展、墊腳尖、抬臀部等運動增加肌肉量以及強度、增加關節穩定度、減少脂肪堆積以及減少長者對於跌倒的恐懼感。

此外，良好的生活習慣、戒菸、正確的服藥觀念、保持開朗心情以及積極社區活動參與也是預防衰弱症不可缺乏的要素。

(中時 )