非洲豬瘟病毒爆第6例 重罰20萬肉品達4件

2018年12月20日 19:52 中時 游昇俯

旅客違規攜帶豬肉產品。（防檢局提供）

農委會防檢局今（20）日證實，由大陸澳門旅客攜帶到高雄小港機場的豬肉香腸，驗出非洲豬瘟病毒，為肉品驗出病毒第6例，因該名旅客為18日以前入境，故依法開罰5萬元。此外，防檢局自18日後提高裁罰基準首罰20萬元，今日再新增1件，累積至20日下午4點，新裁罰基準共開出124萬元罰單。

防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，由澳門旅客攜帶豬肉香腸製品，經採樣於17日寄達家畜衛生試驗所檢測，再經定序確認，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％，為迄今驗出非洲豬瘟病毒肉品第6例，肉品則在採樣後已沒入銷毀。

經防檢局18日提高裁罰額度，今日零時至下午4時止再查獲6件違規，包括20萬元1件、為台灣籍旅客所帶豬肉產品；3萬元4件，分別為泰籍帶豬肉產品1件，陸籍帶牛肉產品1件，台灣籍帶牛肉和鴨肉產品各1件；以及1萬元1件，為台灣籍旅客攜帶犬、貓飼料。

統計新裁罰基準全國查獲案件數，18日9件（裁罰20萬元2件、3萬元6件、1萬元1件）、19日5件（裁罰20萬元1件、3萬元4件），加上今日6件，已共開出124萬元罰單。

防檢局指出，該局於12月13日發布新聞，請持有來源不明肉品須協助處置民眾，送交防檢局各分局及檢疫站，至20日下午1點止，防檢局各分局合計收到民眾送來不明肉品共52件、31.69公斤，多為來自大陸的火腿、紅腸、肉乾及肉鬆等，這些肉品已經高溫高壓滅菌後焚化處理，無疫病傳播風險。

(中時 )