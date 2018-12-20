隆田酒廠彩繪外牆 打卡新景點

隆田酒廠於廠區外牆以「玉山二鍋頭的故鄉」為主題，彩繪水雉與菱田風光，20日上午舉行揭碑儀式。（劉秀芬攝）

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位於「菱角之鄉」的台南市官田區隆田酒廠，民國101年底結合觀光與休閒產業成立「隆田觀光酒廠」，為提升觀光酒廠特色，今年特以「玉山二鍋頭的故鄉」為主題彩繪外牆，20日上午舉行揭碑儀式。

台南市長當選人黃偉哲今天亦出席彩繪牆揭幕儀式，並與來隆田酒廠採購的大陸安徽台樹酒業總經理劉東飛合照。劉東飛表示，昨天已到高雄拜會新科高雄市長當選人韓國瑜，採購5貨櫃的的鳳梨，今天到隆田酒廠採購1280箱玉山陳高。劉東飛表示，去年已先採購一些台酒試水溫，因大陸消費者反映好，今年再來加碼採購。

隆田酒廠自民國71年即著手研製「二鍋頭」，民國88年成功上市，為台灣高粱酒系列產品之首創，獨樹一格，酒質特優，甘冽醇厚。隆田酒廠廠長鍾國材表示，酒廠今年特別延請在地彩繪師傅操刀，設計以官田地區「菱田風光」及台南市鳥水雉「凌波漫步」美姿為題材的彩繪牆，襯托酒甕大道，寓意「甕裡乾坤大，壺中日月長」。

整幅壁畫立體呈現，栩栩如生，勾勒出製酒產業與地方特色的連結，為隆田酒廠帶來另類的新風貌，也美化官田工業區入口景觀，廠方希望透過彩繪地景藝術，讓此處成為觀光打卡熱門景點，帶動地方繁榮。

隆田酒廠今天同時也舉行3款今年新上市的經典台灣高粱獎鑑賞會，其中黑標玉山六年陳高是嘉義燈會的紀念酒普銷版，今年還獲得世界烈酒大賽金牌獎。另兩款結合文創的花團錦簇、紫曜富貴藝術瓶裝陳高禮盒，即日起至108年2月20日推出春節優惠價。

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(中時 )

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