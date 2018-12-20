南海情勢加劇 CNN：陸玩危險遊戲 恐出這2招制美

美國狄卡特號（USS Decatur）驅逐艦。（圖／美聯社）

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中時電子報

中國大陸持續在南海及南太平洋擴張軍力，今年9月，美陸軍艦擦身而過的畫面驚心動魄，南海情勢升溫，專家認為，陸美不可能退讓，2019年這樣對立的緊張關係仍將延續，最終可能導致情況失控，北京方面也可能使出新招抗衡美軍。

今年9月，美國狄卡特號（USS Decatur）驅逐艦在南海進行「航行自由行動」，遭大陸蘭州號飛彈驅逐艦步步進逼、要求離開，兩軍艦最終在僅41公尺的距離下擦身而過，這是自2016年以來，美陸海軍在南海的第18次對峙，五角大廈隨後痛批陸方「不安全、不專業」。

不過這樣的緊張對峙明年可能持續上演，甚至有機會越演越烈，最終導致失控。美國有線電視新聞網（CNN）引述自澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）資深分析家大衛斯（Malcolm Davis），表示北京不可能放棄在南海的領土完整性，「他們希望把南海變成內陸湖」。

但是華府方面也不會因此退縮，如果華府退縮了，勢必重創美方的公信力，同時助長北京在此區域的行動更為激進。大衛斯認為，美軍未來會持續在該區域行駛「航行自由行動」的權利。

至於陸方會如何因應，曾為大陸解放軍空軍大校、現任《環球時報》軍事評論員的戴旭月中才發表強硬談話，鼓吹若美軍艦駛進大陸領海，解放軍應派2艘軍艦因應，一艘阻止美軍前進，另一艘則應直接把美軍艦撞沉。

儘管專家多認為戴旭的言論不代表解放軍立場，不過他的發言刊登在解放軍旗下英文媒體《China Military》，前美國海軍艦長舒斯特（Carl Schuster）認為他的論述多少獲得陸軍方支持。

大衛斯則認為解放軍可能在大陸建造的人工島嶼美濟礁、永暑礁上部署新武器。今年5月，北京才在西沙群島永興島進行轟6K戰機起降訓練。

除此之外，大陸也可能進一步擴大在南沙群島的軍事基地，以及增加部署地對空、反艦飛彈。

(中時電子報)

文章來源：Troubled waters: How Beijing won't back down over the South China Sea

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