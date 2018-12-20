董至成自誇大陸賣貢丸「3周賣5000萬包」！推估海撈17億

2018年12月20日 18:59 中時 林淑娟

「北漂」赴大陸發展的董至成20日出席雷射生髮帽上市活動，他透露近期不僅戲約穩定，最近還因17年前《流星花園》中的「杉菜爸爸」響亮名號，成為貢丸代言人，近來貢丸賣得嚇嚇叫，他自曝3星期就賣了「5000萬」，每3包賣289元人民幣（台幣約1300元），以他自稱擁有乾股8%推算，推估個人就海撈逾17億元！

董至成日前以「杉菜爸爸賣貢丸、賣海參」的廣告照片登上美國時代廣場看版，他說，自己都嚇一跳，因為他一直在拍戲，是朋友在處理那一塊，「他們花錢、利用關係插隊排上去，還很驕傲跟我說『你不用拍戲都這麼火了』。」他受訪時還開玩笑說：「我賣的是貢丸不是睪丸，睪丸兩顆一下子就賣完了！」不過他仍強調自己不忘初衷，到大陸去本來就是要拍戲，希望將來戲紅後能多接真人秀節目。

他說，原本想要透過沈玉琳送生髮帽給新科高雄市長韓國瑜，但醫生說韓國瑜和蘇貞昌這種禿髮都沒救了。不過他認為韓國瑜的頭型算是好看的，還說韓總的頭長得像蔣中正蔣總統本人，「韓國瑜的頭就是長那個形狀，就是龜頭」，見眾人被「龜頭」二字嚇歪，他繼續補充說：「就真的很像烏龜的頭，你仔細看！因為東方人大多是大扁頭，不是每個人沒有頭髮都好看。」

董至成自嘲很多東西都是人工做出來的，孩子、頭髮都是，他2年前接受植髮，共植了4000根，因為他連後面毛囊都空了，根本就長不出頭髮。

(中時 )