「傻孩子 被政客引導」吳宗憲昔批太陽花影片讚爆瘋傳

2018年12月20日 19:00 中時電子報 吳玫穎

前行政院長江宜樺日前受邀前往台大演講遭學生鬧場，要求他對太陽花323事件道歉，導致演講被迫中斷。近日網路上更瘋傳一部綜藝天王吳宗憲(憲哥)今年3月受訪影片，他在影片中多次反問太陽花學生「什麼叫做愛台灣？」感嘆這些孩子傻傻被政客引導，對比如今情景，也讓網友大讚憲哥發言超中肯！

其實憲哥受訪的時空背景，剛好是大陸宣布31項惠台措施，他當時感嘆其實這個內容就是服務冒易協定，「服務貿易協定沒有完成，對藝能界的傷害是極大的！」更忍不住反問太陽花學生當兵了嗎？繳稅了嗎？

憲哥認為台灣真的要走出去，不然年輕人機會在哪？22K年輕人領得下去啊，又再問太陽花學生：「什麼叫愛台灣？」感嘆台灣已沒有是非多錯，傻孩子被政客所引導，先搶下來再說。

憲哥當年這段受訪影片，讓不少網友留言直呼中肯，「講的真貼切」、「愛死了…憲神句句到位…快醒過來吧…別再自己人搞自己人了」、「22k你領得下去 這最經典」、「4年前很多人是討厭國民黨才投民進黨，今年是討厭民進黨才投國民黨。好聽是說民心思變，其實是民進黨的詐術已被看穿。太陽花也慢慢被看穿,也是民進黨利用這些年輕人來「奪權」，希望這些年輕人不要再被民進黨利用了，早日覺醒」。

(中時電子報)