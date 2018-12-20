捐血集點換iPad 網驚嘆：得先捐滿94瓶大罐可樂的量！

2018年12月20日 19:01 中時電子報 林郁庭

最高集滿750點，就能換一台iPad Pro，也可以最低6點換到玻璃隨行杯。（圖/翻攝「台灣血液基金會」官網）

捐血一袋，救人一命！捲袖捐出熱血助時，除了現場會送牛奶、餅乾，還可以集點數換紀念品，引起網友討論要如何可以加速換到紀念品，卻有人神回，依點數換算捐血量，必須達18.75萬cc才能達到750點換到iPad，因此讓許多人笑說「我直接買一台好像比較容易」。

一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照，問：「這個要怎麼集點數？捐血換贈品」，照片裡是台灣血液基金會集點活動的贈品，只要集滿750點，就能換一台10.5吋、顏色隨機的iPad Pro。吸引人的獎品內容，讓其他網友看了直呼超想要的，「想知道怎麼集點」。

台灣血液基金會捐血集點辦法，計算方式為「1點／250㏄全血」、「2點／500㏄全血、單倍分離術血小板」、「4點／雙倍分離術血小板」。有專業網友來分析如何集到點數，若以捐250㏄全血為例，750點需要捐250c.c達750次，總捐出的血量18.75萬cc，大概可裝滿94瓶2000cc的大罐可樂，才能換到iPad。若採雙倍分離術血小板，一個月捐2次、每次4點，1年總計有96點，若要達到750點，最快也要近8年左右才能換到iPad。

網友看了集點法，紛紛留言笑說，「把全身血都捐出去…也換不到」、「集滿後的世界裡…可能這個都成古董了」、「要跟別人一起集」、「我直接買一台好像比較容易XD」。

(中時電子報)