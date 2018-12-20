「新心相連FB」辦同學會 大安區公所寒冬送暖

2018年12月20日 19:28 中時 吳堂靖

天冷心不冷！大安區公所20日舉辦「新心相連FB同學會」暨「大安傳愛關懷活動」，邀請新移民、低收入戶獨居長者同歡，現場規畫帶動唱活動，歡笑聲不斷 ，大安社大髮藝團隊也提供義剪服務，為與會者打造煥然一新的造型，開心迎接跨年。

大安區公所成立的大安「新心相連FB」，成立以來好友人數為205位，成員間除了相互分享最新消息，也會揪團參加活動，藉由實體活動的溫度，打造出｢大安是娘家｣的氛圍，每年「回娘家」的聚會，給予新移民很大的支持及情感交流的媒介。

今年特別選在冬至前夕，邀請低收入戶的獨居長者同歡過節，安和扶輪社從2008年起配合大安區公所舉辦活動，至今邁入第11個年頭，今年由社會服務主委高銘頂率社員出席，關心長者需求並致贈禮金，安和扶輪社長賴映羽也提供每位長者1份營養品禮盒，阿公阿嬤也開心表示「揪甘心」。

另外，佛光山普門寺長老學苑師生也帶領新移民朋友、長輩們一起進行帶動唱，還有東方工商老師王育晴率領的大安社大髮藝團隊提供義剪服務，為獨居爺爺奶奶們打造神清氣爽的新造型！

大安區公所區長林明寬表示，感謝相關單位的幫忙，透過公私部門協力合作，讓活動更加圓滿，也讓新移民及低收入戶獨居長者族群，透過難得的機會相聚交流，感受友善關懷。

(中時 )