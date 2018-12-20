一場大火投入慈濟當志工 康爺爺一生行善多采多姿

2018年12月20日 19:28 中時 吳敏菁

康建華爺爺投身軍旅20多年，多次榮獲獎章，捐款給多家社福團體、投入公益。20多年前當慈濟志工，當年春節幫忙寫春聯。（吳敏菁翻攝）

康建華爺爺投身軍旅20多年，多次榮獲獎章，捐款給多家社福團體、投入公益。20多年前，看到慈濟投入衛爾康火災的關懷，開始在慈濟台中分會當志工，還不斷學習，上台表演二胡，80歲那一年考到重機駕照參加「不老騎士」環島，還跨足美國西岸700公里，故事除了多家媒體報導、被拍成電影，康爺爺還上節目通告大方分享。

康爺爺88歲那年，跌倒受傷轉至彰化市中彰榮家居住，2017年康爺爺在彰化一場愛心園遊會裡遇到設環保站的慈濟志工，彷彿失散多年的家人重逢，往後經常到慈濟彰化分會參加活動。

茹素30多年的康爺爺作息規律，每天3、4點起床就沐浴、禮佛，為了省電、晚上8點就睡覺。恭錄抄寫《法華經》字跡工整，彰化慈濟志工邀約康爺爺寫春聯跟眾人結緣，康爺爺立刻答應並自備紙筆，每當慈濟有大活動，都能看到康爺爺揮毫、以及參與活動矯健的身影。

2018年9月康爺爺因身體不適住院，慈濟志工也協助生活需求，年事已高的康爺爺不幸11月底往生，康爺爺孫女提到，節儉爺爺穿的鞋一碰水就裂開，但他樂善好施，不僅在台灣捐款、投身公益，在家鄉也助貧、捐錢給敬老院、小學，買文具送給小朋友等。雖然我生活不寬裕，但我要把爺爺的善行延續下去。

告別式後的隔天上午，台中、彰化慈濟志工特別到中彰榮家，載著康爺爺的骨灰、遺物、家族成員前往桃園國際機場。康家成員向慈濟志工深深一鞠躬，感動表示，「

謝謝您們，在人生地不熟的地方，給我們溫暖，提供交通工具，非常感恩您們。」

慈濟基金會表示，慈濟各會所每天都有年長者當志工、投身公益、不斷學習，慈濟會所是讓老有所依、幼有所長的溫馨道場。

(中時 )