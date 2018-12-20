南韓2018國安戰略指南 強調主導半島和平

2018年12月20日 19:18 旺報 張國威

韓聯社報導，南韓青瓦台20日表示，涵蓋外交、統一、國防等領域政府政策方向的《國家安全戰略指南》公開版本於當天正式面世，期待該指南能獲得南韓全民廣泛共識和國際社會支援。

青瓦台方面表示，公開版指南重點闡述了韓國應在建立半島和平機制的過程中發揮主導作用，將安全戰略重點由維護和平轉變爲創造和平。指南闡述了南韓在北韓核導挑釁引發的緊張局面下，堅持促進半島無核化與和平穩定、促成3次韓朝領袖會談和1次朝美領袖會談，打開和平局面等事項。

爲有效應對急劇變化的安全環境，實現半島和平繁榮這一國政目標，指南還設定了三項國家安全目標並提出相應戰略課題，具體包括和平解決朝核問題和實現和平紮根半島、爲東北亞和世界和平與繁榮貢獻力量、建設安全社會保護國民生命安全。

在持續發展韓朝關係方面，指南指明了實現韓朝關係可持續發展和共同繁榮的政策方向，具體包括韓朝對話的制度化和常態化、搞活韓朝交流、推進半島新經濟構想等政策目標和內容。

在國防方面，指南提出基於韓美同盟加強國防力量的安全戰略概念，具體目標包括維持牢固的國防態勢、推進國防改革2.0和盡快收回戰時作戰指揮權等，而爲半島和平與繁榮提供堅實後盾。

在外交方面，指南闡明韓國將繼續鞏固與中美日俄周邊四國的傳統外交，同時還將積極與歐洲、中東、東盟等地區發展多邊外交，用外交推動半島乃至世界實現和平與繁榮，還將積極推進新北方和新南方政策。

(旺報 )