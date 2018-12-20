憂新門禁系統恐塞 東華大學學生實測 校門還真擠爆

2018年12月20日 19:20 中時 許家寧

東華學生因應下學期校方推出門禁系統，進行人工模擬一分鐘通過12輛車。（許家寧翻攝）

花蓮的國立東華大學，校內近萬學生多以機車為交通工具，校方下學期將結合學生證推出感應門禁系統，學生今在校門以人工模擬實測校方評估報告中「1分鐘能讓12輛車通過」，發現中午用餐過車道不足已出現車龍，憂心未來系統啟用後尖峰時段機車將「擠爆」校門。

東華大學車輛管理委員會考量「校園安全」，今年決議增設門禁系統，預計明年2月開學正式上線，未來學生出入校園必須使用悠遊卡認證方能開放通行，但引來學生直呼「不便」，更批評身為東部學術資源中心，校方此舉無異關起門來，讓校外人士難以近用資源。

校內學生議會20日串聯學生，根據校方所提供的評估報告內容中，「每個車道1分鐘只能有12輛車通過」，前往學生主要出入的志學門，從中午12點半至下午2點，正好是學生用餐完畢準備返校的時間，以人工計秒方式模擬實測門禁系統。

學生議長簡子涵表示，和以往比較，光是尖峰時段已經發現造成幾波塞車情形，未來倘若有學生在柵欄前因未帶學生證而停留或迴轉，堵塞情況將更嚴重；學生鄭學鴻則說，門禁將汽、機、腳踏車分流，不過，無論左或右方車輛通過門禁轉彎，都極有可能因為視線死角發生擦撞，相當危險

學生議會指出，校方與交通部合作研究的門禁系統建置案，原是與「機車發報器」結合，後來發報器既已取消，已無門禁系統架設的必要，呼籲校方能重新審慎與評估政策。對此，校方僅派駐警協助交管，未派員參加，致電主任祕書古智雄與祕書陳傳智皆無人回應。

(中時 )