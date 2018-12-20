日月光集團關懷社會十大公益活動 照亮台灣每個角落

2018年12月20日 19:28 中時 李義

日月光文教基金會董事長曾元一（左）與執行長汪渡村（右）在年終記者會，一同和媒體記者分享工作成果。 （日月光文教基金會提供）

日月光集團、財團法人日月光文教基金會、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會長期關懷台灣社會，20日年終記者會分享今年度重要工作成果，向社會展示「在每一個角落的日月光」。

基金會董事長曾元一表示，日月光集團多年來長期致力於環保、藝術、教育、文化、慈善、社福等各項公益活動，近來更致力於長照議題，今年雖已執行了53項公益活動，但並不以此為滿足，希望能對社會做出更好的貢獻。

基金會執行長汪渡村說，日月光雖是一家高科技公司，秉持利益共享概念，而非以往只有回饋做法，希望在環保、藝術、教育、文化、社福、能源、長照各方面盡最大努力。

細數今年的重要工作項目包括自2014年起舉辦「環保學術碩博士論文獎助」，開辦迄今已邁入第五屆，前四屆共有59名碩博士獲得日月光的獎助學金，計已發出獎助金334萬元。

食蛇龜保育方面，自2016年迄今，已贊助中興大學370萬元，提供生命科學系吳聲海教授帶領的食蛇龜保育團隊，透過保育教育宣導、規畫保育示範社區及改善救傷環境等方式，宣導食蛇龜保育工作，今年除了深化棲地調查工作，並在中部山區找到一處合適棲地，野放110隻食蛇龜，並觀察、記錄其棲息情形。

汪渡村也宣示，2019年日月光文教基金會仍將繼續支持這項計畫，捐助新台幣170萬元給中興大學食蛇龜保育團隊，共同為保育瀕臨滅絕的食蛇龜而努力。

基金會也關心環保，106年起認養屏東林區管理處兩塊國有林地造林，種樹2萬5000棵，其中小關山附近林地，小樹苗生長良好，許多樹苗已高達二、三米，招蜂引蝶穿梭覓食，未來可開放蜂農養蜂採蜜。

而位於高雄月世界附近的林地，雖在今年遭逢南部823水患，水淹1米多深，部分苗木受創，林務人員重新挖溝、補植，快速復建，已恢復生機，三年期滿後，日月光仍將繼續與林務局合作，認養其他國有林地造林。

日月光也重視長照，捐贈高雄榮民總醫院一輛價值逾1200萬元的高階「智能行動醫療巡迴車」，涵蓋長照守護、高齡健康、成人健檢、老人健檢、肌少症等檢測，並擁有雲端系統，可即時與高雄榮總連線，打造行動榮總，為「智能醫療」展開歷史新頁。

日月光集團力結合佛光大學未來與樂活產業學系，開設專業學程，並與中華電健康雲服務平台合作，再加上日月光集團同仁志工熱心參與，希望提供長輩們多元、智慧的照護服務。

日月光集團財務長董宏思擔任主唱的「鶴耳矇樂團」舉辦愛心慈善演唱會，各界熱烈響應並主動參與這場公益演唱會，除了各界捐款外，日月光文教基金會亦提撥同等金額，扣除活動支出，餘額106萬4150元全數捐贈創世、勵馨、流浪動物之家、罕見疾病、台灣導盲犬、家扶等15個社會公益團體。

日月光集團今年也主辦「桃園日月光半程馬拉松」10月7日熱鬧開跑，近八千名跑者聚集於國立體育大學，3K休閒組、10K挑戰組、21K半馬組的賽道上，挑戰自我。

基金會今年贊助南投縣愛加倍家庭協會的「原住民兒童課後扶植計畫」，以及全人教育關懷協會的「青少年品格暨課後輔導計畫」，以實際行動關懷弱勢兒童及青少年，從品格教育及課業輔導雙管齊下，讓孩子有機會翻轉自己未來的人生。今年起也贊助南投縣僑光國小發展武術計畫，除可讓孩子強身，並可學習自我保護。

基金會今年下半年起設立「日月同輝能源講座」，邀請專家學者分享國內外能源與電力供需概況，探討綠電、再生能源與傳統發電設施的未來發展趨勢和可能影響，今年已舉辦兩場講座，108年計畫舉辦2至3場講座，提供國人正確的能源知識以及國際上最新的能源發展趨勢。

(中時 )