日月光集團關懷社會十大公益活動 照亮台灣每個角落

中華電信數據通信分公司處長葉哲勝（左起）、日月光文教基金會董事長曾元一、日月光文教基金會執行長汪渡村、中興大學生命科學系教授吳聲海與佛光大學研究發展處研發長郭冠廷共同參加日月光集團、財團法人日月光文教基金會、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會今（20）日舉行年終記者會。 （日月光文教基金會提供）

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日月光文教基金會董事長曾元一（左）與執行長汪渡村（右）在年終記者會，一同和媒體記者分享工作成果。 （日月光文教基金會提供）

日月光集團、財團法人日月光文教基金會、財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會長期關懷台灣社會，20日年終記者會分享今年度重要工作成果，向社會展示「在每一個角落的日月光」。

基金會董事長曾元一表示，日月光集團多年來長期致力於環保、藝術、教育、文化、慈善、社福等各項公益活動，近來更致力於長照議題，今年雖已執行了53項公益活動，但並不以此為滿足，希望能對社會做出更好的貢獻。

基金會執行長汪渡村說，日月光雖是一家高科技公司，秉持利益共享概念，而非以往只有回饋做法，希望在環保、藝術、教育、文化、社福、能源、長照各方面盡最大努力。

細數今年的重要工作項目包括自2014年起舉辦「環保學術碩博士論文獎助」，開辦迄今已邁入第五屆，前四屆共有59名碩博士獲得日月光的獎助學金，計已發出獎助金334萬元。

食蛇龜保育方面，自2016年迄今，已贊助中興大學370萬元，提供生命科學系吳聲海教授帶領的食蛇龜保育團隊，透過保育教育宣導、規畫保育示範社區及改善救傷環境等方式，宣導食蛇龜保育工作，今年除了深化棲地調查工作，並在中部山區找到一處合適棲地，野放110隻食蛇龜，並觀察、記錄其棲息情形。

汪渡村也宣示，2019年日月光文教基金會仍將繼續支持這項計畫，捐助新台幣170萬元給中興大學食蛇龜保育團隊，共同為保育瀕臨滅絕的食蛇龜而努力。

基金會也關心環保，106年起認養屏東林區管理處兩塊國有林地造林，種樹2萬5000棵，其中小關山附近林地，小樹苗生長良好，許多樹苗已高達二、三米，招蜂引蝶穿梭覓食，未來可開放蜂農養蜂採蜜。

而位於高雄月世界附近的林地，雖在今年遭逢南部823水患，水淹1米多深，部分苗木受創，林務人員重新挖溝、補植，快速復建，已恢復生機，三年期滿後，日月光仍將繼續與林務局合作，認養其他國有林地造林。

日月光也重視長照，捐贈高雄榮民總醫院一輛價值逾1200萬元的高階「智能行動醫療巡迴車」，涵蓋長照守護、高齡健康、成人健檢、老人健檢、肌少症等檢測，並擁有雲端系統，可即時與高雄榮總連線，打造行動榮總，為「智能醫療」展開歷史新頁。

日月光集團力結合佛光大學未來與樂活產業學系，開設專業學程，並與中華電健康雲服務平台合作，再加上日月光集團同仁志工熱心參與，希望提供長輩們多元、智慧的照護服務。

日月光集團財務長董宏思擔任主唱的「鶴耳矇樂團」舉辦愛心慈善演唱會，各界熱烈響應並主動參與這場公益演唱會，除了各界捐款外，日月光文教基金會亦提撥同等金額，扣除活動支出，餘額106萬4150元全數捐贈創世、勵馨、流浪動物之家、罕見疾病、台灣導盲犬、家扶等15個社會公益團體。

日月光集團今年也主辦「桃園日月光半程馬拉松」10月7日熱鬧開跑，近八千名跑者聚集於國立體育大學，3K休閒組、10K挑戰組、21K半馬組的賽道上，挑戰自我。

基金會今年贊助南投縣愛加倍家庭協會的「原住民兒童課後扶植計畫」，以及全人教育關懷協會的「青少年品格暨課後輔導計畫」，以實際行動關懷弱勢兒童及青少年，從品格教育及課業輔導雙管齊下，讓孩子有機會翻轉自己未來的人生。今年起也贊助南投縣僑光國小發展武術計畫，除可讓孩子強身，並可學習自我保護。

基金會今年下半年起設立「日月同輝能源講座」，邀請專家學者分享國內外能源與電力供需概況，探討綠電、再生能源與傳統發電設施的未來發展趨勢和可能影響，今年已舉辦兩場講座，108年計畫舉辦2至3場講座，提供國人正確的能源知識以及國際上最新的能源發展趨勢。

(中時 )

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