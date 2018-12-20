又逆轉！不敵鄭文燦施壓 全台納入暖冬遊補助 多花3.2億

2018年12月20日 19:16 中時 李宜秦

交通部觀光局18日推出「擴大國旅暖冬遊」方案，但因方案獨漏台北、桃園、新竹三市，使三地業者與立委抗議連連，觀光局長周永暉昨日堅定立場表示「不改變」，然而今（20）日有立委在立院提案，要求立刻全台納入補助，下午交通部緊急與觀光局召開會議後，髮夾彎決定修正方案，將全台都納入補助方案。納入臺北、桃園、新竹等三市，預計再投入3.2億元。

交通部今日下午與觀光局召開會議，討論是否修正擴大暖冬遊補助範圍，結果交通部代理部長王國材表示，決定將全台納入，再次髮夾彎「逆轉」。

觀光局日前宣佈，推出「擴大國旅暖冬遊」方案，明年1月的周日至周四間，至全台19縣市自由行的民眾，每晚每房可獲1000元補助，30歲以下、60歲以上還可加碼多補500元。然而觀光局表示，由於台北、桃園、新竹三市近三年住房率高於5成，因此不納入補助範圍。

方案一出引發社會各界譁然，三地業者痛批是「懲罰表現好的學生」，甚至已出現「民宿退訂潮」，對此觀光局長周永暉昨堅定表示，「政策難兩全其美，已經出了就不會改變」。

但立委鄭寶清等人今日在立法院交通委員會上提案，要求交通部觀光局立刻將三市納入補助，桃園市長鄭文燦甚至嗆「不改就換局長」，最終在今日交通部部務會議上通過納入。

觀光局近日推出補助案屢屢挨批，最後都不堪社會輿論與立委壓力，髮夾彎的改變政策。如10月29日推出的「前進宜花東，高屏暖冬遊」方案原先僅補助高屏花東，後因普悠瑪事件發生，立委陳歐珀召開記者會，更直接與政府高層表示，要求也將宜蘭納入。

觀光局不敵立委施壓，只好在30日納入宜蘭縣，但仍獨漏宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉，結果又引發立委與當地業者抗議。最後事隔不到4小時，觀光局又不敵民意，發佈新聞稿再轉彎，將宜蘭縣全縣納入該補助方案內，等於是一周內三度髮夾彎。

觀光局預計，要再投入3.2億元，可望增加25萬個客房住用數，預估可再帶動約50萬人次前往深度旅遊，觀光局呼籲各縣市展現地方特色與台灣好客精神積極行銷，擴大國旅效益。

(中時 )