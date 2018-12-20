抗議司法扣押電腦 草鞋墩觀光夜市年底熄燈

人稱「江董」的江欽良，創辦「寶島時代村」時冠蓋雲集，20日突然宣佈其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底。（廖肇祥攝）

友善列印
中時
人稱「江董」的江欽良（中）創辦「寶島時代村」，20日突然宣佈其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底。（廖肇祥攝）
人稱「江董」的江欽良（右）創辦「寶島時代村」，20日突然宣佈其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底。（廖肇祥攝）

人稱「江董」的江欽良，創辦「寶島時代村」時冠蓋雲集，20日傍晚臉書專頁突然宣佈，其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底，理由是南投地檢署扣留寶島時代村電腦1年有餘，連帶影響觀光夜市運作，消息一出，許多民眾大嘆草屯沒夜市可逛，「從此人進步來，貨出不去」

寶島時代村發出緊急公告，指南投地檢署以偵查案件為由，違反公正原則、比例原則、經驗法則，扣押公司與案件無關設備迄今已一年有餘，造成寶島時代村停業損失慘重，經數十次具狀向南投地檢署申請發返電腦主機得以復業，並能保障數百員工家庭生計，皆被無理駁回，連帶影響草鞋墩人文觀光夜市運作，情非得已宣告草鞋墩人文觀光夜市即將營業至107年12月31日。

江欽良經營草鞋墩人文觀光夜市及寶島時代村，開幕時也是他與小潘潘結婚的大喜之日，現場冠蓋雲集，當時的立法院長王金平、南投縣長李朝卿蒞臨剪綵，因涉及草屯鎮農會詐貸案，大批檢警荷槍實彈至其住處搜索，查扣電腦設備，寶島時代村去年底宣佈停業，日前傳出江欽良有意復業，卻在20日宣佈連經營15年的草鞋墩夜市也即將打烊。

經營團隊在高工告終強調「公司團隊對司法正義絕望、司法人員非法濫權傷害眾多無辜基層鄉親」，南投地檢署表示，詐貸案還在偵辦中，檢察官偵辦及執行物品扣押都是依法，其他部分則不表示意見。許多鄉親感嘆草屯沒了草鞋墩夜市，「就像一個地方是去了地標」、「那草屯跟往（枉）死城有何不同！」，但也有網友提出質疑，「來攤位收費也是派人來收，收到的錢繳回去上頭，就算沒電腦作業，不能手作帳？」。

(中時 )

又逆轉！不敵鄭文燦施壓 全台納… 大陸非洲豬瘟疫情升溫 賴揆赴金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。