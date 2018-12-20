抗議司法扣押電腦 草鞋墩觀光夜市年底熄燈

2018年12月20日 19:26 中時 廖肇祥

人稱「江董」的江欽良（中）創辦「寶島時代村」，20日突然宣佈其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底。（廖肇祥攝）

人稱「江董」的江欽良（右）創辦「寶島時代村」，20日突然宣佈其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底。（廖肇祥攝）

人稱「江董」的江欽良，創辦「寶島時代村」時冠蓋雲集，20日傍晚臉書專頁突然宣佈，其所經營的草鞋墩人文觀光夜市經營到月底，理由是南投地檢署扣留寶島時代村電腦1年有餘，連帶影響觀光夜市運作，消息一出，許多民眾大嘆草屯沒夜市可逛，「從此人進步來，貨出不去」

寶島時代村發出緊急公告，指南投地檢署以偵查案件為由，違反公正原則、比例原則、經驗法則，扣押公司與案件無關設備迄今已一年有餘，造成寶島時代村停業損失慘重，經數十次具狀向南投地檢署申請發返電腦主機得以復業，並能保障數百員工家庭生計，皆被無理駁回，連帶影響草鞋墩人文觀光夜市運作，情非得已宣告草鞋墩人文觀光夜市即將營業至107年12月31日。

江欽良經營草鞋墩人文觀光夜市及寶島時代村，開幕時也是他與小潘潘結婚的大喜之日，現場冠蓋雲集，當時的立法院長王金平、南投縣長李朝卿蒞臨剪綵，因涉及草屯鎮農會詐貸案，大批檢警荷槍實彈至其住處搜索，查扣電腦設備，寶島時代村去年底宣佈停業，日前傳出江欽良有意復業，卻在20日宣佈連經營15年的草鞋墩夜市也即將打烊。

經營團隊在高工告終強調「公司團隊對司法正義絕望、司法人員非法濫權傷害眾多無辜基層鄉親」，南投地檢署表示，詐貸案還在偵辦中，檢察官偵辦及執行物品扣押都是依法，其他部分則不表示意見。許多鄉親感嘆草屯沒了草鞋墩夜市，「就像一個地方是去了地標」、「那草屯跟往（枉）死城有何不同！」，但也有網友提出質疑，「來攤位收費也是派人來收，收到的錢繳回去上頭，就算沒電腦作業，不能手作帳？」。

(中時 )