大陸非洲豬瘟疫情升溫 賴揆赴金門前線督軍

2018年12月20日 19:27 中時 李金生

行政院長賴清德赴「小三通」水頭碼頭視察防疫作業，每個執行環節都要到位。（李金生攝）

行政院長賴清德赴金門視察非洲豬瘟防疫作業，水頭「小三通」碼頭防疫犬熱情歡迎。（李金生攝）

行政院長賴清德赴金門水頭碼頭視察防疫作業，要求中央、地方在防疫視同作戰的最高準則下，真正做到「全力以赴、滴水不漏」。（李金生攝）

金門縣長當選人、現任立委楊鎮浯表示，縣府未來將與廈門五通碼頭等相關口岸協調，以將疫毒阻絕於境外為目標。（李金生攝）

非洲豬瘟蔓延大陸23個省市，行政院長賴清德今（20）日親赴兩岸防疫最前線金門視察，要求中央、地方在防疫視同作戰的最高準則下，真正做到「全力以赴、滴水不漏」，聯手發揮「823炮戰」精神阻絕非洲豬瘟進入台灣地區。

賴清德在行政院祕書長卓榮泰、陸委會主委陳明通、政務委員陳美伶、國安會諮詢委員邱太三和農委會副主委陳吉仲等人陪同下，前往防疫第一線金門「小三通」水頭碼頭督導防疫作業。

金門「小三通」自8月至12月18日共查獲違法攜帶肉製品285件，但其中自11月起減少至49件，12月再減至20件，12月14日提高罰款初犯20萬元，再犯100萬元後，更只查到2件，評估已收到宣傳效果。

賴清德則以1997年的口蹄疫重創台灣養豬產業為例，指出當時曾撲殺400多萬頭豬隻，影響逾新台幣1700億元，對社會和經濟造成很大衝擊，要求各單位記取口蹄疫的經驗，在非洲豬瘟的防疫上群策群力，才能克盡全功。

他表示，非洲豬瘟已擴散至大陸23個省市，其中福建、廣東也傳出疫情，而透過金門小三通來的旅客，一年約183萬人次，赴台也超過800萬人次，在大陸防疫資訊不夠透明的狀況下，政府防疫更是吃力，除了希望兩岸、國際社會合作，讓防疫資訊公開外，政府相關單位也要嚴陣以待，目前農委會已成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，同時會選擇一個縣市舉辦演習，邀集各縣市共同參與，全民投入防疫工作。

賴清德強調，台灣首例非洲豬瘟病毒基因是在金門「小三通」旅客丟棄的豬肉製品中驗出，可見金門在防疫上具重要戰略地位，特別是金門在21年前尚未開放小三通，如今則因小三通穿梭往來，而非洲豬瘟不用整頭豬進來，只要透過豬肉製品即可傳入，對台灣的危險性和挑戰性極大。

金防部指揮官姜振中致贈賴清德「823炮戰60周年」紀念帽，而他也要求大家發揚「823炮戰」成功擊退共軍侵略的精神，再發揮團結力量，共同阻卻非洲豬瘟經由金門傳入台灣，每個執行環節都要到位，不是有做就好。

(中時 )