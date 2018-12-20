澳洲鮮肉美男 特洛伊明年4月來台開唱

特洛伊（右）與亞莉安娜。（理想國提供）

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特洛伊。（理想國提供）
特洛伊明年4月來台開唱。（理想國提供）

以YouTuber身分開始受到矚目進而踏入歌壇的澳洲小鮮肉美男特洛伊（Troye Sivan）終於要在明年4月來台開唱。

因為驚人的美貌和音樂才華而在網路上爆紅，不到20歲就獲時代雜誌選為「25大最具有影響力青少年」，特洛伊於2006年正式進入樂壇，兩張獨立發行的EP都大獲好評，也進而被環球音樂集團相中，於2015年推出首張專輯《Blue Neighbourhood》，在全球獲得好成績，更拿下全美金唱片認證。蟄伏三年後，再度推出第二張專輯《Bloom》，一手包辦所有詞曲創作，前衛舞曲主打〈My My My!〉空降告示排舞曲榜冠軍。

特洛伊透過創作寫出自己身為LGBT的驕傲，以「綻放」為概念，展現對自我認同的堅持與勇敢，希望大家在他的音樂裡解放自己。更請到小天后閨密亞莉安娜跨刀獻聲單曲〈Dance to This〉，充斥電子音訊和節奏藍調交融的創新曲風，讓專輯內容更豐富，也看出特洛伊這三年間在音樂上的成長和突破。

成功由網紅轉型成全球炙手可熱的新生代歌手，2009年還參與演出電影《X戰警 : 金鋼狼》，演藝事業全方位發展，在最受到矚目的時候選擇勇敢出櫃，柔媚的中性特質加上同志身分，吸引無數少男、少女的追隨與崇拜，在網路社群上擁有超過1300萬的粉絲。曾在訪問中提及很期待來亞洲巡演的特洛伊，這次終於有機會可以帶著新專輯展開亞洲巡演，門票將於1月5日正式開賣。

(中時 )

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