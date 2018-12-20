蔡依林斥資1500萬打造MV　重現自虐8角色

2018年12月20日 19:33 中時 尤嬿妮

Jolin日前拍〈怪美的〉MV。（凌時差提供）

Jolin日前拍〈怪美的〉MV。（凌時差提供）

Jolin日前拍〈怪美的〉MV。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）首波主打新歌〈怪美的〉，MV打破她記錄，斥資1500萬打造，為了呈現過去與現在的Jolin和解，特別打造四場景，並設定「法官與囚犯」、「廚師與食客」、「瘋狂護士與病人」等八種角色，在自虐與自嘲的氛圍下，拍出強調刻版印象胖瘦美醜的「審美大法庭」、想大吃大喝卻被阻止而吃過水食物的「中式珍鮮酒家」，以及瘋狂追求完美體態卻被送進「瘋美精神病院」等環節。

〈怪美的〉傳達Jolin回歸內心、回顧入行以來各種江湖傳言的「黑歷史」，而歌詞「看不見我的美，是你瞎了眼，稱讚的嘴臉，卻轉身吐口水，審美的世界，誰有膽說那麼絕對」，MV透過kuso及幽默的拍攝手法，回顧她過去20年遭遇到的自我掙扎、矛盾與脆弱，鼓勵大家擁抱陰暗面。

MV耗時三天三夜不停機拍攝，創下Jolin出道以來MV最長拍攝天數紀錄，現場宛如像打仗般，一邊趕著換場景，一邊則趕著幫Jolin換新造型，Jolin自嘲笑說：「我已經靈魂出竅了！我到底在幹嘛啊！」面臨如行軍般的拍攝工作，為了體恤工作人員，Jolin特別租了台餐車，24小時提供熱騰騰的美食及飲料慰勞大家；〈怪美的〉MV於26日首播。

(中時 )