第14屆KKBOX風雲榜第二波震撼卡司！ ALAN WALKER擔任大使

2018年12月20日 19:39 中時 潘鈺楨

日本國民女團乃木坂46擔任演出嘉賓。（KKBOX提供）

第14屆KKBOX風雲榜開唱卡司第二彈公開，此次KKBOX風雲榜以「Music Beyond imagination超樂想像」為主題，顛覆樂迷想像，繼首波卡司宣布SUPER JUNIOR將攻蛋，今再度宣布將由席捲全球電音迷、年僅21歲的電音才子ALAN WALKER擔任「風雲大使」，Bii畢書盡、乃木坂46及八三夭樂團也將擔任表演嘉賓，聯手帶來最精彩的跨界演出。

ALAN WALKER堪稱西洋樂壇的「覆面系天才DJ」，總以一襲黑衣蒙面示人的他，15歲就憑藉編曲軟體做音樂，18歲時以神曲〈Faded〉爆紅，創下YouTube點閱率21億的驚人成績，在KKBOX各大排行榜更是不敗經典，至今仍雄踞西洋單曲榜前十名。今年發行的〈Darkside〉更拿下KKBOX「七冠王」，一舉挺進「西洋新歌日榜」、「西洋新歌週榜」、「西洋單曲日榜」、「西洋單曲週榜」、「西洋專輯週榜」、「電子單曲週榜」和「電子專輯週榜」，共七個榜冠軍，成績驚人，ALAN WALKER也在12月中旬推出個人首張專輯《Different World》。

除韓國天團、挪威電音才子，第14屆KKBOX風雲榜也將邀請日本國民女團乃木坂46擔任演出嘉賓。乃木坂46在今年發行 3 張單曲皆突破百萬銷量、一連舉辦10 場夏季巡迴演唱會，演唱會國內動員超過 50 萬人，站穩日本女子天團地位。近日乃木坂46也正式開啟海外巡演，甫於12 月 1 日首站登上上海梅賽德斯奔馳文化中心舞台，門票全數完售，第二站也即將在1月27日獻給台北小巨蛋，並在演唱會前夕搶先亮相演出。

超人氣唱將Bii畢書盡今年雖僅發表數位單曲，但單曲〈聊傷〉連續4周拿下KKBOX「華語新歌週榜」TOP 10，並攻入 2018 華語百大單曲，Bii畢書盡的「My Best Moment」巡迴演唱會，從台北小巨蛋一路秒殺到高雄巨蛋，至今延燒到香港站和馬來西亞站。

成軍15年的八三夭樂團今年首攻台北小巨蛋，將再度以表演嘉賓踏上KKBOX風雲榜。從年初擔任KKBOX 風雲之星活動大使，八三夭不僅與香港天后鄭秀文合作改編經典電音〈眉飛色舞PLUS.〉，9月「一事無成的偉大」小巨蛋演唱會秒殺，也宣布明年將在3月23日（六）首攻高雄巨蛋。

即日至2019年1月9日止，只要是KKBOX白金會員或KKBOX Prime會員都可參加索票，每位會員將挑戰以2018華語年度熱門單曲及贊助商品牌歌單所設計的猜歌關卡，過關即可獲得抽獎券；KKBOX Prime 會員還有機會坐在小巨蛋專屬包廂欣賞風雲榜，只需簡單答題登錄，即有抽獎資格，活動詳情請參考 KKBOX 風雲榜頒獎典禮網站 https://kkbox.fm/r3gfpr。

(中時 )