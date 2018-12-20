盤點十大工作成果 日月光公益滿滿

2018年12月20日 20:44 中時 廖德修

日月光集團、日月光文教基金會、張姚宏影社福慈善基金會今舉行年終記者會，分享年度重要工作成果。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會董事長曾元一（左）與執行長汪渡村（右），在年終記者會和媒體記者分享工作成果。（圖／日月光文教基金會提供）

日月光文教基金會今（20日）舉行年終記者會，分享年度重要工作成果，基金會董事長曾元一表示，日月光長期致力於環保、藝術、教育、文化、慈善、社福等範疇，近來又關注長照，今年已執行53項活動，希望能做出更多貢獻。

基金會執行長汪渡村說，重要工作大致歸納為10項，第一是培育環保人才：自2014年起舉辦環保學術碩博士論文獎助，已有59名碩博士獲得獎助學金，共334萬元。

第二、保育食蛇龜：自2016年起已贊助中興大學370萬元，提供吳聲海教授的食蛇龜保育團隊，今年更在中部山區野放110隻食蛇龜，明年繼續捐助170萬元。

第三、造林護苗：106年起認養屏東林管處兩塊國有林地種樹2.5萬棵，小關山林地未來可開放養蜂採蜜；高雄月世界林地雖遭823水患，但已恢復生機。3年期滿後仍將與林務局合作，認養國有林地造林。

第四、守護健康：捐贈高雄榮總價值逾1200萬元的高階智能行動醫療巡迴車，涵蓋長照守護、高齡健康、成人健檢、老人健檢、肌少症等檢測，並有雲端系統。

第五、關懷長者：結合佛光大學未來與樂活產業學系開設專業學程，與中華電健康雲服務平台合作，加上集團同仁熱心參與，提供長輩多元智慧的照護服務。

第六、為愛發聲：日月光財務長董宏思擔任主唱的「鶴耳矇樂團」，11月25日辦愛心慈善演唱會，除各界捐款，基金會亦提撥同等金額，扣除支出後，106萬4150元捐贈15個公益團體。

第七、提倡體育：主辦「桃園日月光半程馬拉松」，10月7日熱鬧開跑，近8千名跑者在國立體大各組賽道挑戰自我。

第八、翻轉弱勢兒：贊助南投縣愛加倍家庭協會「原住民兒童課後扶植計畫」、全人教育關懷協會「青少年品格暨課後輔導計畫」，協助弱勢兒童及青少年有機會翻轉人生，今年起也贊助南投僑光國小發展武術。

第九、能源講座：下半年設立「日月同輝能源講座」，邀請專家學者分享國內外能源與電力供需，探討綠電、再生能源與傳統發電的未來趨勢，今年已辦2場，明年計畫辦2至3場。

第十、紀錄國家建設：與中國土木水利工程學會合作，籌拍國家建設檔案，已完成水力電能篇十多集，放上YouTube免費分享。港灣工程、農田水利也分頭拍攝，未來還將拍攝公共給水（自來水）工程。

(中時 )