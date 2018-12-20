鄭文燦嗆「換局長」施壓成功 周永暉掛電話避而不答

2018年12月20日 19:51 中時 李宜秦

交通部觀光局18日推出「擴大國旅暖冬遊」方案，但因方案獨漏台北、桃園、新竹三市，桃園市長鄭文燦怒嗆「不納就換局長」，今（20）日下午交通部緊急與觀光局召開會議後，髮夾彎決定修正方案，將全台都納入補助方案。觀光局長周永暉昨日堅定立場表示「不改變」，然而今又改態表示「沒預期到大家對這個方案這麼熱衷，尊重立委建議」。對於鄭文燦嗆聲一事，周永暉則避而不答。

觀光局18日推出「擴大國旅暖冬遊」方案，卻因獨漏台北、桃園、新竹三市挨批，今日立委鄭寶清等人也在立法院提案，要求立刻將全台都納入補助範圍，桃園市長鄭文燦更怒嗆「不納就換局長」。交通部今日下午緊急召開會議，最終決定全台納入。

觀光局表示，擴大暖冬遊方案將再納入台北、桃園、新竹三市，預計再投入3.2億元，方案總經費為13億元，將可增加25萬個客房住用數，預估可再帶動50萬旅遊人次。

記者質疑，即使住房率超過5成，多數旅館也是虧損，對此觀光局長周永暉表示，「要正面思考」，關於最後仍又髮夾彎納入全台，周永暉說，「沒有預期到大家對暖冬遊這麼熱衷，尊重立委建議，也聽到各界聲音」，期望透過暖冬方案帶動買氣。

另外，關於桃園市長鄭文燦怒嗆「不納入桃園就撤換局長一事」，周永暉聽聞後停頓數秒，直接掛掉電話，避而不答。

觀光局今年三次政策都髮夾彎，包括5月底推出的南灣補助計畫，原獨漏嘉義縣市，遭反彈後又緊急推出「嘉義-澎湖推山海戀優惠」；還有10月底推出的「前進宜花東，高屏暖冬遊」方案原僅補助高屏花東，立委抗議後再納入宜蘭縣，卻仍獨漏宜蘭三鎮，又引發立委與業者抗議，最後觀光局只好再度髮夾彎，將全宜蘭都納入。

本次政策又三度重蹈覆轍，記者詢問觀光局制定方案的邏輯為何，再次做一樣的事、漏了再補的原因何在？周永暉則說，這三個方案性質不同，不可拿來比較，直言「沒有發生一樣的事」。

周永暉在近半小時後回電，表示昨日有與鄭文燦通電話，鄭態度溫和，也尊重他的發言。對於觀光局推出3次補助都被抗議到修正方案，周永暉坦言「不夠周延」，也說觀光局都有按部就班計劃，但處理時仍會遇到困難。而未來是否還會有補助方案，周永暉則說「看狀況決定」，他舉例日本今年也頻推補助案，因此有需要時還是需推。

(中時 )