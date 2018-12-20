來井仔腳鹽田跨年 聽音樂賞夕陽餘暉

雲嘉南風管處將於今年12月31日下午在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦跨年首部曲活動，邀請民眾聆聽音樂，共賞夕陽餘暉。（李其樺翻攝）

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雲嘉南風管處20日上午跨年首部曲活動記者會，處長徐振能(左)與涂姓老鹽工挑壽桃慶祝井仔腳鹽田200周年。（李其樺攝）

雲嘉南國家風景區將在今年12月31日下午在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「200之約、鹽定井仔腳」跨年首部曲，民眾除了可欣賞井仔腳鹽田夕陽美景，還有音樂晚會、限量祈願卡為新年許下新願望。

雲嘉南風管處長徐振能指出，雲管處從2011年起每年歲末在北門賞夕陽，已成為台南跨年首部曲品牌意象，今年適逢井仔腳鹽田200周年，因此以「200之約、鹽定井仔腳」作為今年活動主軸。

徐振能表示，當天下午4點至6點在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦跨年首部曲活動，邀請國立台灣交響樂團來現場演奏，現場也安排有獎徵答活動，贈送井仔腳鹽田200歲限定好禮，邀請民眾沉浸悠揚天籟聲伴奏，共賞夕陽餘暉。

此外， 12月31日和元月1日兩天的上午10點至中午12點，遊客可至北門區興安宮及泰安宮索取限量2000張的祈福許願卡，在許願卡寫下2019的新年新願望，並懸掛在指定地點，祈求王爺祝福，完成新年新願望。

除了北門井仔腳瓦盤鹽田賞夕陽，民眾接著可參加台南市政府舉辦2019年跨年晚會二部曲；然後前往左鎮二寮參加西拉雅國家風管處舉辦的二寮看日出跨年三部曲活動，度過充實圓滿的新年第一天。

(中時 )

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