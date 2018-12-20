加拿大航空做大市場 全球載客突破5千萬人次

2018年12月20日 21:25 工商 張佩芬

四、五月溫哥華櫻花季吸引許多旅客前往。圖：加航提供

白馬市的塔基尼溫泉讓你有著頭圖髮瞬間結凍的有趣體驗。圖：加航提供

黃刀鎮極光為加拿大航空的熱門旅遊景點。圖：加航提供

闔家歡樂的滑雪聖地惠斯勒。圖：加航提供

加拿大航空在台灣開航溫哥華航線表現成績亮眼，公司本週累積全球載客量破5,000萬人次，

。經交通部觀光局統計，台灣旅客首站抵達國家人次與訪台旅客連續兩年皆有二位數成長，且平均載客率達8成以上，載客率為直飛溫哥華航線之冠，其中尊享商務艙、豪華經濟艙最受旅客好評。

加航2018年再次榮獲Skytrax全球航空評比「北美最佳航空」、「北美最佳商務艙航空」以及「北美最佳機艙清潔航空」等三大殊榮。今年亦有旅行業者至黃刀鎮賞極光與縱橫加拿大東西岸之旅，善用加拿大航空綿密的國內線網路，獲得旅遊金質獎與消費者的高度肯定。

黃刀鎮於知名機票搜尋引擎Skyscanner發表的 2018 亞太地區旅遊趨勢報告中，以見到極光的機率高且光害少，加上航點容易抵達，使台灣前往黃刀鎮機票的年增長率182.60％ ，榮獲最具潛力旅遊城市，為2018十大新興旅遊城市第一名。

加拿大航空台灣區總經理陳美至表示，現在有越來越多的台灣旅客選擇冬季與春季前往加拿大旅遊，冬季時則到黃刀鎮賞極光、惠斯勒滑雪以及前往白馬市享受百年露天的塔基尼溫泉，而春季時會到溫哥華賞櫻、至首都渥太華參加鬱金香嘉年華沈浸芬芳香氣，這些都是目前人氣熱門的旅遊目的地。

加航台北-溫哥華冬季班表（2018年11月4日起至2019年3月10日）每周飛五班。

加拿大航空飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，目前也是全球排名前20大的航空公司，至2018年底已服務5千萬名旅客，加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內63個機場，美國56個機場，以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等98個國際航點。

加航也是全球飛航網絡最綿密的星空聯盟創始成員之一，航線遍及193個國家超過1317個機場。此外，加拿大航空也是北美洲唯一榮獲 Skytrax 北美最佳航空肯定的國際航空公司。更榮獲Air Transport World 環保航空代表 Eco-Airline。

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