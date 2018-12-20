埔里能高親水公園寒冬開幕　戲水等無人啦

冬季民眾戲水意願不高，埔里鎮長周義雄（右三）卸任前舉辦能高親水公園開幕典禮。（廖肇祥攝）

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能高親水公園號稱接引能高大圳的用水，水質純淨，但選在冬天揭幕，沒有小朋友戲水。（廖肇祥攝）
能高親水公園號稱接引能高大圳的用水，有水池與戲水道，水質純淨，但選在冬天揭幕，沒有小朋友戲水。（廖肇祥攝）
能高親水公園號稱接引能高大圳的用水，水質純淨，一旁的截流溝小朋友恐當成滑水道，水泥表面粗糙銳利。（廖肇祥攝）
能高親水公園揭幕，但因為天冷，埔里鎮立托兒所小朋友無人戲水，枯坐在草皮上，等著與鎮長周義雄揭幕合照。（廖肇祥攝）

南投縣20日清晨氣溫降至15度，埔里鎮公所舉辦能高親水公園啟用典禮，表定行程包含「野餐戲水趣」，鎮立托兒所小朋友被家長教師帶到現場，但因天氣太過寒冷，無人進到水池戲水。

內政部營建署補助埔里鎮公所，運用約2.7公頃國有土地，開闢能高親水公園，號稱水源來自終年豐沛的能高大圳，更上游是北港溪源頭九仙溪，全長約15.5公里，是日據時代完成的水利建設，主要灌溉大坪頂地區高地，水質清澈、冷冽，埔里鎮公所希望強化能高瀑布與福興溫泉區之間的串連，建置園區步道系統與生態教育環境，讓遊憩景點包含寓教於樂功能。

埔里鎮公所為營造福興親水公園開幕啟用的歡樂氣勢，鎮長周義雄即將卸任之際舉辦啟用揭牌典禮，但埔里鎮昨日清晨寒風刺骨，氣溫降至15度，埔里鎮公所原表定「野餐戲水趣」流程，卻因太過寒冷，無小朋友進到水池或戲水道玩水，在幼教人員的引導下，改在水道旁的草皮上玩拋接彩球的遊戲。

而親水公園旁的截流溝，看似滑水道，水泥表面粗糙銳利，且容易長青苔，小朋友若入內玩耍恐滑倒受傷。埔里鎮公所工務課表示，截流溝功能係集水排洪，原設計功能並非提供給孩子戲水，如有安全上的疑慮，會加強設施說明，以免誤會。至於流動更衣室、廁所係為配合開幕活動所設置，未來親水公園將交由福興里辦公室管理，如有觀光相關需求，也會加強相關服務設施。

(中時 )

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