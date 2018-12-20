龍崎掩埋場死灰復燃？最棒里長陳永和無奈諷政府效率太好

2018年12月20日 20:12 中時 曹婷婷

陳永和反諷政府牛埔里真正災害是烏山高分40、45，到現在都還未修復，卻急著修復無災的掩埋場場址。(曹婷婷翻攝)

陳永和跳級選台南市長拿下第三高票。(曹婷婷攝)

杯葛南區龍崎事業廢棄物綜合處理中心進駐家園的牛埔里長陳永和，跳級選台南市長拿下第3高票，20日傍晚卻在臉書PO出一份水土保持施工許可證公文，「選前說絕對不會核准掩埋場水保許可證，當選後市府馬上核准！」反問網友「你們還相信政治人物的話嗎？」環團也痛斥，拿世界級地景當掩埋場是台南的罪人。

紛擾10多年的南區龍崎事業廢棄物綜合處理中心，今年初被環保團體以空拍機蒐證發現，竟有怪手開挖月世界景觀泥岩山丘，破壞地景的畫面PO網後，立刻引發關注，台南市政府當時也立即函文歐欣公司停工，未料，選後沒多久，歐欣向農委會申請訴願成功，水土保持施工許可證近日被核准。

被譽為「最棒里長」的陳永和痛批，市府說一套做一套，今天傍晚在臉書痛批「台南市政府的效率太好！我盡力了！我輸了！」里長任期剩下倒數的他，也將在任內最後一天，也就是24日召開記者會，質問市府。

他說，這份發給牛埔里辦公處的水土保持施工許可證公文，就他掌握到的訊息，就是年初歐欣宣稱進行水土保持工程的後續，當時，歐欣聲稱是在進行颱風災後的水保工程，但卻開挖山脈招非議，如今市府竟又同意核發執照，陳永和痛批，2016年災害地點是烏山高分40、45，至今未修復，而歐欣掩埋場根本無任何災害，市府卻急著搶救防災，直斥「騙肖」。

針對陳永和質疑「選前說絕對不會核准掩埋場水保許可證！當選後，市府馬上核准龍崎牛埔歐欣掩埋場興建水土保持許可證！」準台南市長黃偉哲說，他的立場是反對當地蓋掩埋場，除非地方民意同意，既然有為數眾多的民意反對，他當然會回應。

黃偉哲強調，這個掩埋場案牽涉的不只是環保問題，而是產業發展和為數眾多的民意展現，部分聲音希望產業帶動發展，部分持反對立場，他會尋求適法的解決之道因應。面對市府在他上任前發照，時間點尷尬，他則強調，若站在法律角度允許他取消，他當然會取消。

台南市水利局表示，由於歐欣公司向農委會訴願結果成功，市府只能配合中央依法行政，而主管此開發案的經濟部核准歐欣公司開發許可期限至明年3月，屆時，歐欣可依法申請展延開發期限。歐欣公司表示，將持續與地方反對聲音溝通。

(中時 )