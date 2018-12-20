蔡振南帶超正女兒亮相 見周曉涵高帥「生父」：我好自卑！

蔡振南劇中有三個漂亮女兒周曉涵、林昀希、陳天仁。（三立）

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蔡振南劇中有三個漂亮女兒周曉涵、林昀希、陳天仁。周曉涵高大帥氣的爸爸也現身（三立）
蔡振南劇中有三個漂亮女兒周曉涵、林昀希、陳天仁。周曉涵高大帥氣的爸爸也現身（三立）
蔡振南近來因軋戲工作壓力大，經常作惡夢還咬牙切齒。（三立）

蔡振南（南哥）20日帶著三立新戲《必勝大丈夫》劇中3個漂亮女兒周曉涵、林昀希、陳天仁出席卡司發佈會，結果周曉涵的高大帥氣的「生父」一現身，南哥便說「我好自卑」，「剛才看到時，我還以為曉涵交了富二代男友，因為太帥了！尤其又要我們站在一起拍照，是怎樣啦！這會見血見傷耶」。周曉涵則坦言，以前不喜歡跟爸爸一起出門，因為很容易被懷疑是他的小三。

周曉涵透露，國中時老爸會到學校找她，還曾被同學誤認是男友，從此她就對老爸下達禁止令不准他去學校，她說：「如果我穿成熟點，踩高跟鞋、穿短裙還真的就很像小三。」周爸爸則說自己當然喜歡帶著女兒一起出去，「但要有機會啊！」

戲裡戲外都超愛女兒的蔡振南說，他女兒從小到大每天早晚一定都會跟他親親加抱抱至少兩次，他透露自己多年來維持一個習慣，就是每天一早6點多一定會坐在電腦前，等女兒7點上班前來抱他親他說完再見後，再回去睡回籠覺。他一直不敢讓女兒知道自己每天刻意起床等她的這個秘密，不然善良貼心的女兒一定會哭。

盧廣仲今年以《花甲男孩轉大人》鄭花甲一角，一舉拿下金鐘獎新演員獎及男主角獎，同劇的資深演員龍劭華日前受訪時對此不以為然，認為這對年輕人來說不是好事，還要評審去「吃大便」。「花甲爸」蔡振南被問到此事時表情尷尬，他表示，個人有個人的觀感，他不予置評，龍劭華也和大家一起拍戲這麼久，他實在不知道為何對方會講這句話。

南哥尷尬地說，他看到這報導笑了好久，「覺得好突兀喔！大家一家親嘛，他（指盧廣仲）得獎我們與有榮焉啊。我是比較自私啦」，他認為評審的評選基調不是演員能決定，就交給上帝吧，「不要叫我回答，我真的不會說」。

(中時 )

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