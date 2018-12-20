PORSCHE Cayman GTS 傳承歷史的力與美

2018年12月20日 21:26 中時 陳大任

內裝採用高質感Alcantara麂皮包覆並搭配碳纖維飾板。陳大任攝

2.5L水平對臥渦輪引擎藏在下方，上方仍有置物空間。陳大任攝

受惠於中置引擎設計，引擎蓋下空出一大塊置物空間。陳大任攝

雙座皆為跑車升級座椅，具2向電動調整功能。陳大任攝

圓潤飽滿的後輪拱下是265／35 ZR 20寬幅跑胎。陳大任攝

後視鏡兼具空氣力學設計與美觀造型。陳大任攝

車門上有「Cayman GTS」專屬字樣。陳大任攝

PORSCHE Cayman GTS的小尾翼會隨車速升起。陳大任攝

PORSCHE Cayman是品牌家族裡的小鱷魚，亦是車迷品味保時捷的開胃菜，這次試駕的Cayman GTS，傳承自1963年首部以GTS為名的道路版跑車—904 Carrera GTS開啟的輝煌歷史。我們選在最近紅遍時尚圈的GUCCI Art Wall做為試車起點，短短半日相處，果然不負經典傳承，完整展現力與美。

保時捷車系中，車名末尾加上「GTS」就是高性能版的代名詞，904 Carrera GTS完整移植當時最先進的賽道科技，接續問世的924 GTS和928 GTS不僅發揚光大，更風靡1980和1990兩個黃金年代，2014年首代Boxster/Cayman GTS車系問市，去年洛杉磯車展發表第二代718 Boxster/Cayman GTS。

Cayman GTS採中置引擎、後輪驅動，2.5L水平對臥渦輪引擎最大增壓值高達1.3 bar，具365 hp/430 Nm最大動力，搭配PDK 7速雙離合器自手排變速箱，0~100 km/h加速僅4.1秒，原廠在紐柏林北賽道上跑出7分40秒最速單圈成績，較前代Cayman GTS快了整整13秒！

試駕車配備Sport Chrono跑車計時套件，方向右側旋鈕可隨時切換駕馭模式，排檔桿後方有懸吊阻尼調整，排氣聲浪、電動尾翼亦可手動設定。其中跑車排氣系統很有趣，按一下按鈕，原本的引擎聲浪隨著S、S+模式切換一下子澎湃激昂了起來，讓Cayman GTS從小鱷魚瞬間變成巨鱷般兇猛，帶給駕駛挑戰操控極限的樂趣。

(中時 )