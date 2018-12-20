不老騎士康爺爺功成身退 慈濟志工不捨

2018年12月20日 20:55 中時 廖德修

本月7日康爺爺的告別式上，播放康爺爺參加弘道老人福利基金會辦的「不老騎士」機車環島、跨國公益壯遊的身影。（圖／慈濟基金會提供）

本月8日上午，慈濟志工將康爺爺的骨灰、遺物、家族成員從彰化市的中彰榮家載到桃園機場。（圖／慈濟基金會提供）

本月8日慈濟志工將康爺爺的骨灰、遺物、家族成員從彰化市的中彰榮家載到桃園機場，要讓康爺爺落葉歸根回安徽老家。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工在康爺爺住院期間就陪著來自大陸的康家成員，讓他們相當感恩，並說：「謝謝您們，在人生地不熟的地方，給我們溫暖，提供交通工具，非常感恩您們。」（圖／慈濟基金會提供）

「爺爺，我們要離開榮家了！」「機場到了，要回家鄉了！」畢生奉獻社會的康建華爺爺，24歲從軍報國、47歲退伍後投入公益，更在80歲考上重型機車駕照成為「不老騎士」跨國公益壯遊。康爺爺在今年11月底病逝；透過中彰榮民之家安排、慈濟志工陪同，12月初辦完後事。把康爺爺當成家人的慈濟志工，將康爺爺的骨灰、遺物、家族成員從彰化市中彰榮家載到桃園機場，讓康爺爺落葉歸根回到安徽老家。

康建華爺爺投身軍旅20多年期間表現優異、多次榮獲獎章，退役後在台中租屋、捐款給多家社福團體、投入公益。20多年前看到慈濟投入衛爾康火災的關懷，開始在慈濟台中分會當志工。康爺爺不斷學習，例如上台表演二胡，80歲那一年考到重機駕照參加「不老騎士」環島，還跨足美國西岸700公里，與許多加銀髮機構互動，「不老騎士」故事除了多家媒體報導、被拍成電影，康爺爺還上節目通告大方分享。

88歲那年康爺爺跌倒受傷，轉至彰化市中彰榮家居住，2017年康爺爺在彰化一場愛心園遊會裡遇到設環保站的慈濟志工，彷彿失散多年的家人重逢，往後經常到慈濟彰化分會參加活動。

茹素30多年的康爺爺作息規律，每天3、4點起床就沐浴、禮佛，為了省電、晚上8點就睡覺。康爺爺恭錄抄寫的《法華經》字跡工整，彰化慈濟志工邀約康爺爺寫春聯跟眾人結緣，康爺爺立刻答應並自備紙筆，每當慈濟有大活動，都能看到康爺爺揮毫、以及參與活動矯健的身影。

2018年9月康爺爺因身體不適住院，大陸的康家成員入台照料，由於康爺爺自兩岸開放探親後定期返安徽省親，也跟家族成員提到參加台灣的社福團體。康爺爺住院後，除了榮家諸多的幫忙，慈濟志工也協助生活需求，康爺爺的孫女表示：「慈濟人做事好細心，康爺爺要轉院時，前一晚當區志工就協助我們買好日用品了。」

年事已高的康爺爺不幸於11月底往生，12月7日康爺爺的告別式弔唁者眾，包含許多社福團體與榮家成員，現場溫馨莊嚴。

康爺爺的孫女提到，節儉的爺爺穿的鞋一碰到水就裂開，但他樂善好施，不僅在台灣捐款、投身公益，在家鄉也助貧、捐錢給敬老院、小學，買文具送給小朋友等。雖然她生活不寬裕，但我要把爺爺的善行延續下去。

告別式後的隔天上午，台中、彰化慈濟志工特別到中彰榮家，載著康爺爺的骨灰、遺物、家族成員前往桃園國際機場。康家成員向慈濟志工深深一鞠躬，感動表示，「謝謝您們，在人生地不熟的地方，給我們溫暖，提供交通工具，非常感恩您們。」

慈濟基金會表示，慈濟各會所每天都有年長者當志工、投身公益、不斷學習，慈濟會所是讓老有所依、幼有所長的溫馨道場。

(中時 )