線上語文教學退費漏洞 有人花2萬6上一堂課

線上語文教學退費漏洞多，消基會呼籲消費者留意。（王思慧攝）

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網路科技快速發展，也帶動線上語文教學，消費者可自行安排時間，與外籍老師線上教學，單堂課的費用比傳統家教低廉，深受學生及小資族群的喜愛。然而隨相關的消費糾紛也時有所聞，消基會發現線上語文教學網站全數不符《網際網路教學服務定型化契約範本》，就有人砸5萬2購買課程，上一堂課後想退費，卻只拿到一半的錢，被當冤大頭。

消基會董事長雷立芬表示，在網路教學部分的消費糾紛，目前大概有30個案例左右，日前接獲一位消費者向消基會申訴，在今年6月向業者訂購線上教學課程共100堂，費用為5萬2000多元，但上過一堂課後由於個人因素，因此向業者申請退費，卻收到業者只能退總額的50%，等於才上一堂課就花了2萬6000元，讓消費者變冤大頭，幸好在消基會幫忙下，只扣除一堂課的錢，其餘全退費。

雷立芬說，根據《網際網路教學服務定型化契約範本》規定，業者只能扣除消費者已上課堂數的費用及違約金，而不是總額的一半。但此公告目前僅是範本，沒有法律強制力，現在相關的消費糾紛只能協商。

這次消基會抽檢7家網際網路教學服務業者，包括「EF English Live」、 「Engoo」、「Studybank」、「TutorABC」、「HiTutor」、「TalxFun」、 「English Bell Online」，共7家業者在退費規定部分全部不符合範本規範。其中，「Engoo」及「Studybank」皆表示一旦過了7天猶豫期，就無法以任何理由要求退費。

「TutorABC」則是未於網站上清楚標明是否享有7天猶豫期及課程費用。消基會日前也曾致電詢問，「TutorABC」專員表示，網站課程皆享有7天鑑賞期，但對於超過7天的課程專員語帶保留，只表示其課程費用皆按消費者語言程度，推薦不同的課程，因此網站上未顯示課程費用。

另外，雷立芬也呼籲消費者一定要跟業者購買課程，由於業者通常會員籍不能轉讓，在網購平台如果看到優惠方案，可合理懷疑其實是二手會員轉讓，業者隨時都有可能把帳號關閉，消費者可能求償無門。

許家華律師表示，目前在網路教學部分，沒有實際上的事項規範，法規發布花了很多時間，現行還是可參考定型化契約作為範本，雖沒有強制力，卻能看出來未來修法方向；期望業者就這部分，先制定到契約裡面，未來上路後法規衝擊才不會那麼大。他也認為可參考短期補習班的應記載不得記載事項，配合來做退費。

針對消費者糾紛部分，許家華說，由於目前網路教學平台合約有註明就是不能退費，因此會幫消費者打「條款無效」訴訟，代表消費者沒辦法立約；在會員籍的部分，由於課程不一定是為個人設計，至少業者可以把債權轉讓。

(中時 )

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