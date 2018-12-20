陳妍希替兒慶生曬「一家四口照」 瘋傳懷二胎回應了！

陳妍希今幫兒子2歲生日慶生。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博；翻攝自yanxi531 IG）

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中時電子報
陳妍希曬兒子萌照。（圖／翻攝自陳妍希michelle微博）
陳妍希和陳曉2年前結婚。（圖／中時資料照片）
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好好學習，天天向上，小豬佩琪，天下無敵🌟#peppapig

Michelle Chen（@yanxi531）分享的貼文 於 張貼

陳妍希2年前與合拍《神鵰俠侶》的陳曉相戀結婚，不久生下一兒「小星星」，今(20日)小星星過2歲生日，陳妍希在IG曬出粉紅豬小妹的造型蛋糕，對兒子說：「好好學習，天天向上，小豬佩琪，天下無敵」，網友發現蛋糕上有4隻小豬造型裝飾，狂猜是否暗示陳妍希又有喜？對此，工作人員回應：「沒什麼特殊涵義」，否認陳妍希懷二胎。

2016年陳妍希和小4歲的陳曉完婚，年底生下小星星，今年10月陳妍希突然發文說：「其實我還沒有準備好…」，還加上心碎貼圖，引來推測二胎提前到來，後來陳妍希工作室轉發文章，解釋陳妍希只是因為拍電視劇《鄧麗君之我只在乎你》殺青感到不捨，沒其他意思。

今陳妍希為慶祝兒子兩歲生日，在微博貼上自己與兒子照片，其中一張小星星的頭上還有竹蜻蜓，陳妍希感嘆說：「親愛的星星，不知不覺你就兩歲了，你現在越來越有主見，也越來越調皮了，希望你能夠學會分享，希望你能擁有機器貓的竹蜻蜓自由的飛翔，也希望你能就這樣永遠黏著我不放，生日快樂」，而在IG分享的照片則是粉紅豬小妹一家四口造型蛋糕，又引來二胎疑雲，據《鳳凰網娛樂》報導，求證工作人員，對方說只是單純裝飾品，沒暗示懷二胎的意思，感謝外界關心。

(中時電子報)

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