恆春獨立書店沒有倒！將辦「與書的盲目約會」慶周年

2018年12月20日 21:23 中時 謝佳潾

恆春獨立書店推出「與書的盲目約會」活動歡慶1周年，讓讀者體驗有別於以往的閱讀樂趣。（謝佳潾攝）

去年底，一對外地夫妻跑到恆春鎮內開獨立書店，當時大家對他們有好奇也有看衰，而23日他們將推出「與書的盲目約會」活動歡慶1周年，除欲透過50本用牛皮紙密封的二手書來為大家解密外，也讓讀者體驗有別於以往的閱讀樂趣。

這間位在北門古城牆旁的獨立書店，是由林彥廷、郭德慧倆夫妻所打造，一個台北人一個高雄人為在國境之南開書店，特地環島又出國取經，經籌備好一切後，抱著既擔心又興奮的心情，開始這段冒險，而時過一年後，他們充滿感動地說，「我們沒有倒，還收穫多多」！

郭德慧指出，當初是因嗅到「渴望訊號」，覺得恆春缺一間可以靜下來的書店，所以決定放棄經營民宿轉開獨立書店。她說，當時想法很簡單，只要有人願意走進來，就算是買杯咖啡也好。而今，不僅翻書率超乎他們預期，大家藉由書店營造出的信任與使命感，更是令人動容。

「從買竹子到買房子都有人問我！」她說，越來越多人喜歡跑進書店找她，聊書談生活都有，這是她開店時沒想過的事。

而她這一年來觀察發現，人多少會因依賴而習慣看某種書類、進而錯過好書，所以特地挑選50本二手書並用牛皮紙密封，只在紙上寫下書內的一句話，讀者看到詞句若喜歡，可以用100塊帶走，而這種翻書的新奇感，就像大家當初看獨立書店般，越看越有趣。

(中時 )