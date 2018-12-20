吳東諺苦追女神成愛情勵志範本！曝白家綺這暖舉讓他超動心

2018年12月20日 20:45 中時 林淑娟

白家綺與吳東諺、哈孝遠與瑄瑄兩對甜蜜準爸媽新婚夫妻檔，錄製《一袋女王》。（衛視中文台）

白家綺與吳東諺、哈孝遠與瑄瑄兩對甜蜜準爸媽新婚夫妻檔，錄製《一袋女王》。（衛視中文台）

白家綺與吳東諺錄製《一袋女王》。（衛視中文台）

哈孝遠與老婆瑄瑄錄製《一袋女王》。（衛視中文台）

哈孝遠與老婆瑄瑄錄製《一袋女王》。（衛視中文台）

白家綺與吳東諺、哈孝遠與瑄瑄兩對甜蜜準爸媽新婚夫妻檔，20日錄製衛視中文台《一袋女王》。白家綺與吳東諺交往過程讓媒體直呼是愛情勵志的最佳範例，白家綺也為兩人的感情下了註解，說到：「他對我是一見鍾情，我對他則是日久生情。」聽到吳東諺聊起當初充滿勵志的追求過程時，連白家綺自己也忍不住又一次感動紅了眼眶。

白家綺與吳東諺是因為拍戲時認識，她拍戲前就接到許多朋友電話，希望自己能多多照顧他。第一次見面時，她就覺得他很有禮貌，又長得白白淨淨，難怪這麼多姊姊喜歡他，而吳東諺對白家綺的第一印象就是本人超美，而且已經是女神等級卻和藹可親。吳東諺說，有次錄電視台的過年特別節目，從早上6點錄到凌晨1點，就在他很累的時候，看到遠方的白家綺用脣語對他說「加油」，讓他當場被打動了，從此把白家綺放在心裡。後來兩人相處越久，他就越認定想陪她一輩子的念頭。

不過白家綺面對吳東諺熱情的追求，因想到自己揹負著許多責任，加上吳東諺年紀又小她5歲，多次狠狠地拒絕他，白家綺笑說：「半年來拒絕到我自己也忘了幾次。」吳東諺為了下定決心追求白家綺更在手上刺上了她英文名字的縮寫，直到白家綺無意間發現，明明當下很感動，卻只能用憤怒掩飾，就是怕吳東諺以為終於打動芳心，只好臭臉直罵他神經。

對於刺青這件事，吳東諺表示當初下定決心要刺青時，朋友也是極力阻止，他也想到如果真的沒有追到白家綺，就可以跟別人說「SP Life」是簡單生活的縮寫，如今成為兩個人感情的見證。

不過吳東諺的激烈攻勢，終於讓白家綺受不了，有次脫口而出說：「你再這樣下去，我們連朋友都做不成！」吳東諺心想如果離開可以讓白家綺開心，那他就離開，於是徹底不再與她聯絡。白家綺也不以為意，直到兩個月後，這才發現吳東諺消失了兩個月，讓她好擔心，改為主動聯絡傳訊息問：「你還好嗎？」吳東諺笑說「終於上鉤了」。而消失的那兩個月，吳東諺說他就天天跑步跟健身，把自己搞得很累，不敢多想。

至於為何最後會點頭與吳東諺交往，白家綺表示，最重要的是獲得女兒的同意，原來交往前白家綺還特別帶吳東諺跟兩個女兒吃飯，結果他竟然把兩個女兒逗得哈哈大笑，而自己卻完全有如併桌一起用餐的人，而且從此兩個女兒就常問起「東東叔叔」，讓白家綺都看在眼裡。而且不只女兒，連爸媽、姊姊葉家妤都極力點頭同意，讓她很是感動，也終於點頭同意吳東諺的追求。

哈孝遠與老婆瑄瑄第一次見面則是在朋友的KTV聚會上，瑄瑄對她的第一個印象就是「電視上的那個人」。哈孝遠則是覺得瑄瑄大口吃牛肉麵，不做作的動作讓他很有好感。兩人開始交往後，瑄瑄這才想到，她之前失戀後曾經向月老許願，希望能有個「高、胖、幽默，不要太帥的男朋友」，沒想到一個月後就靈驗了，而這個人當然就是哈孝遠。

巴鈺也透露當初哈孝遠與瑄瑄剛交往一陣子，兩人一起出美食節目外景時，哈孝遠就跟她分享，瑄瑄就是他認定的那個人，而且瑄瑄是唯一鎮得住他的人。

(中時 )