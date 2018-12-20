女兒上學去！超模林嘉綺偷閒棚拍Roger Dubuis 重返奢華時尚

2018年12月20日 20:54 中時 陶福媛

林嘉綺最近因女兒上學，才有時間復出工作，但嘴裡聊的還是媽媽經，身穿黑色亮片帥氣套裝搭配羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur王者系列自動上鍊鑽表，展現帥氣時尚，完全不像是兩個孩子的媽。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors，妝髮／Jagger）

林嘉綺最近因女兒上學，才有時間復出工作，但嘴裡聊的還是媽媽經，身穿黑色亮片帥氣套裝搭配羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur王者系列自動上鍊鑽表，展現帥氣時尚，完全不像是兩個孩子的媽。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors，妝髮／Jagger）

林嘉綺氣場超強，佩戴要價550萬元的羅杰杜彼（Roger

林嘉綺氣場超強，佩戴要價550萬元的羅杰杜彼（Roger

羅杰杜彼Excalibur 36 Shooting Star王者系列白金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕表，550萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur 36 Shooting Star王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕表，搭配白色鱷魚皮表帶，550萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空自動上鍊腕表，273萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur王者系列玫瑰金鏤空自動上鍊腕表，251萬8000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur 36王者系列玫瑰金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕表，445萬元。（Roger Dubuis提供）

伊林超級名模林嘉綺自從結婚生子後，刻意減少工作量，已有許久未出席公開場合，直到最近女兒上學了才有機會密集曝光，並接受本報邀請進棚拍攝羅杰杜彼（Roger Dubuis）腕表時尚專題，業者特別挑選一只要價逾500萬的奢華鑽表為她戴上，迎接她的復出。

「上個星期，小女兒SASA終於上幼稚園了！」林嘉綺笑說，這幾年為了一雙女兒忙翻天，平日母女三人總是黏在一起，一雙女兒上學後，終於可以稍稍喘口氣復出工作。

日前林嘉綺復出為台北魅力展（TIS）走秀，帶著五歲的女兒KUKU和二歲的SASA走伸展台，KUKU雖是首度走秀，但完全不怯場，表現令人讚賞，頗有乃母之風。林嘉綺笑說：「我完全沒教過KUKU走台步，但她的氣場壓過我，連我自己也嚇一跳！」

林嘉綺原本不打算帶女兒KUKU走秀，但禁不住女兒的苦苦哀求，先與女兒約法三章，不但要乖乖不吵不鬧，還要當媽媽的小幫手，否則不准她跟，「那幾天KUKU一路跟進跟出，幫我提高跟鞋，拉裙襬、端茶水，出奇的乖巧。」

有趣的是，KUKU看到林嘉綺穿上華服走伸展台，與平時老媽子的裝扮大不相同，不時露出崇拜的眼神，讚嘆媽媽「妳好美」、「媽媽是大明星」、「怎麼大家都認識妳啊？」，還立定志向長大了要當模特兒。

林嘉綺笑說，近來模特兒成為KUKU的學習動力，她也樂得因勢利導，把「妳要當模特兒，就要..... 」放嘴邊，只要在後面加上「要學英文」、「要好好跳芭蕾舞」、「要天天刷牙」、「不能吃太多糖果」、「不能挖鼻孔」，KUKU就會乖乖做到，讓她省了不少心。

這回林嘉綺棚拍佩戴兩款羅杰杜彼（Roger Dubuis）腕表入鏡，一是以銀色緹花短裙套裝搭配Excalibur 36 Shooting Star王者系列白金鑲鑽鏤空飛行陀飛輪腕表，要價550萬元，一是黑色亮片帥氣套裝搭配Excalibur王者系列玫瑰金自動上鍊鑽表，要價273萬台幣，林嘉綺以台灣一線名模的不凡氣勢，撐起手腕方寸之間的閃耀奢華。

(中時 )