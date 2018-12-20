AirAsia進軍東北亞 再闢最新直飛航線「台北-名古屋」

2018年12月20日 21:24 工商 張佩芬

【AirAsia】白川鄉合掌村為名古屋熱門景點，民眾將可搭乘AirAsia直飛名古屋，欣賞冬日童話雪村與浪漫點燈活動！圖：業者提供

AirAsia名古屋新航線首賣，震撼價99元，將於12月24日中午12點整正式開賣。圖：業者提供

連續十年榮獲Skytrax「世界最佳低成本航空」大獎的AirAsia，暨今年10月正式進軍日本市場後，今(20)宣布將趁勝追擊再開台北直飛名古屋航線！航班每週七班，周一至周日天天飛，此為亞洲低成本航空龍頭AirAsia集團，旗下日亞航(AirAsia Japan)的第一條國際航線，顯示台灣市場的重要性。

日亞航 (AirAsia Japan)於2015年7月於日本國土交通省航空局遞出營運許可申請，經過2年多的籌備，於2017年10月底開航首條國內線「名古屋-新千歲」，每日來回6班，而眾所期盼的第一條國際航線「台北-名古屋」，也將於2019年2月1日正式開飛。感謝台灣人的長久等待也期盼台灣消費者與AirAsia關係久久，特推出震撼優惠開賣價單程未稅新台幣99元起，下一個價格區間也僅要單程未稅新台幣999元起！

機票2018年12月24日中午12點起將正式在官網開賣，以市場破盤價搶占兩地低成本航空市場，敬邀台灣消費者一起與AirAsia飛往日本「下一站，名古屋」，以小預算深度體驗日本傳統文化！

AirAsia Japan執行長Jenny Wakana來台分享市場布局，表示AirAsia為滿足消費者對旅遊的期待，AirAsia不斷拓展串聯東北亞與東南亞航空網絡，尤其是高潛力的新航點更是AirAsia的口袋名單。也期望透過全新航線台灣直飛名古屋，讓台日的交流更加頻繁，並帶給台灣民眾與國外旅客更加輕鬆方便的旅遊體驗。

AirAsia台灣行銷業務總經理陳長星表示近年旅日熱潮不減，台灣人每年造訪日本的人次，仍持續以7％的速度成長中。多數初次到訪日本的旅客，都可能會選擇關東的東京或是關西的京阪作為第一站，但如果希望擁有更深度體驗日本文化的話，名古屋絕對是最佳選擇！位於日本中部的名古屋，擁有迷人的古蹟、歷史文化與獨特美食，邀請所有台灣喜愛日本的旅客，跟著AirAsia一起前往「下一站，名古屋」！

日亞航 (AirAsia Japan)首條國際航線「台北-名古屋」即將於2019年2月1日開航，日亞航航班上也將同步推出與其他航線不同的餐點，像是Kishibonara (名古屋風奶油培根蛋黃醬箕子麵)，是由名古屋特產的箕子麵代替義大利麵所組成，搭配上昆布和奶油培根蛋黃醬，提供不一樣的和風感受。

還有黃金鯱風炸雞翅丼飯，佐上金箔的炸雞翅象徵著名古屋的市標「黃金鯱」，搭配上香甜的醬汁拌飯，充滿名古屋道地風味。免稅品部分AirAsia獨家販售Excel口紅三支裝＆眼影套装組合以及Nameraka Honpo 豆乳暢銷品套裝，都是在台灣也大人氣的品牌。

AirAsia更力邀知名旅遊部落客「酒雄」，分享如何暢玩名古屋，感受濃濃日本道地風情。酒雄表示大部分民眾到名古屋會停留約5-8日左右，深度體驗過去及現代文化融合並蓄的名古屋市，及擁有豐富自然景觀的城市近郊。

著名代表景點如充滿歷史風情的名古屋城，每年只於4月下旬至11月下旬開山的黑部立山，在點燈後充滿夢幻童話氛圍的合掌村，來一碗爐中溫暖的紅豆湯更是不容錯過。名古屋城更是美食天堂，鰻魚飯、手羽先雞翅、特色早餐小倉吐司、味噌豬排等，定能讓嚐過的人皆讚不絕口！

AirAsia目前共有8條從台灣出發的直飛航班，分別為台北/高雄-吉隆坡、台北-沙巴、台北-馬尼拉、台北-宿霧、台北-克拉克航線，以及甫於10月開航與開賣的台北-清邁、高雄-馬尼拉、台北-大阪航線，台北-名古屋將是台灣出發的第10條直飛國際航線，首賣震撼價單程未稅新台幣99元起，2018年12月24日中午12點起可預訂航班，出發日期為2019年2月1日至2019年3月30日。

(工商 )