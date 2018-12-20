茱莉亞羅勃茲化身「最強母親」 反對為工作揭人瘡疤

2018年12月20日 20:58 中時 潘鈺楨

謝盈萱觀賞後數度感動落淚。（采昌提供）

電影《班恩回家》（Ben is Back）中，奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）在片中詮釋即使冒著生命危險，也要深入毒窟救出兒子的「最強母親」，並透過各種角度與面向，呈現出母親對兒子的支持與疑心，成為茱莉亞羅勃茲演過最複雜的母親角色。貴為影后的她，雖然紮實地做了許多「演員功課」，卻拒絕為戲訪問真正有毒癮的人，甚至直言：「我認為這樣很自私。」

她邀請片中飾演她兒子「班恩」的盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）登堂入室，不但讓盧卡斯直接進入她家排戲，兩人之後還共度感恩節，培養出親如母子的深刻感情。而全片真誠的愛與牽絆，也讓新科金馬影后謝盈萱在觀賞本片時，數度感動落淚並感性分析：「片中『家』的定義不只是房子和『回家』的居所，更是溫柔的支持，和那個即使無法明白，都願意以愛去承載的堅定強大的心！」

《班恩回家》由曾以《非關男孩》（About a Boy）提名奧斯卡最佳編劇的彼得海吉斯（Peter Hedges）自編自導，擅長描寫家庭衝突的他分析：「本片用各種角度、面向去描繪一位母親，是我寫過最複雜的角色，可能也是影史最複雜的母親形象。她所做的決定不見得都是對的，但每一個決定，絕對都是為了孩子好。」而茱莉亞羅勃茲將角色矛盾又衝突的情感，詮釋得絲絲入扣，她演技的深度與廣度，也讓彼得海吉斯忍不住讚嘆：「她是我合作過最用功、準備得最充分的演員，而這個角色給了她很好的機會，去完整展示情緒、肢體和戲劇張力。」《舊金山紀事報》也大讚：「茱莉亞羅勃茲正處於演員的巔峰狀態！」美國《時人》雜誌更直言：「《班恩回家》是茱莉亞羅勃茲演藝生涯中最好的角色之一！」

雖然茱莉亞羅勃茲貴為奧斯卡影后，不過她依然紮實地做了許多「演員功課」，但不同於一般演員的作法，是她覺得為戲去訪問那些真正為毒癮問題的人，是一件相當失禮的事：「演員沒有偉大到足以去揭人瘡疤！只為了我的工作，就去要求別人把心底的傷痛擺出來，我認為這樣很自私。」茱莉亞羅勃茲反而更重視和共演演員建立內在牽絆，她進一步表示：「初次排戲時，我就直接邀請飾演我兒子、女兒的演員到我家中，讓他們直接進入我的家庭，並和我的兒女們打成一片。之後我甚至邀請盧卡斯海吉斯和我的家人一起共度感恩節。我和盧卡斯因此變得非常親密，在我心目中，他就是我的家人。」而盧卡斯海吉斯也在訪問中直言：「我和很多好萊塢大牌明星合作過，但沒有人能像她這樣謙虛、親切又真誠。不論戲裡還是戲外，她永遠像母親一樣全心全意地支持著我。」

《班恩回家》日前舉辦首映會，吸引各界名人共襄盛舉。新科金馬影后謝盈萱就在觀影時數度落淚，並感性分析：「片中『家』的定義不只是房子和『回家』的居所，更是溫柔的支持，和那個即使無法明白，都願意以愛去承載的堅定強大的心！」知名製作人柴智屏也感動表示：「這真是一部非常寫實又感人的電影，茱莉亞羅勃茲的演技非常讓人動容！」演員許時豪讚道：「茱莉亞羅勃茲一如既往地展現優異演技，從盧卡斯海吉斯這位演員身上，也可以感受到他在假正面能量下的那份痛苦與爭扎。」導演侯季然更大讚：「《班恩回家》給了我們一個不一樣的聖誕節電影。一百分鐘的片長沒有冷場，從頭到尾都讓人心懸在半空中，緊張得有如驚悚片的情節下，是家人之間複雜而深切的愛。真實生活不如聖誕卡片的華麗溫馨，卻有比耶穌降生更讓人噴淚的洋蔥。茱莉亞羅勃茲和盧卡斯海吉斯的精采演出令人動容。」電影21日在台上映。

(中時 )