楊貴媚自曝和鄭人碩「姊弟戀」？！謝台東鄉親力挺《寒單》

2018年12月20日 21:05 中時 徐桐炘

小薰（左起）、鄭人碩、胡宇威、楊貴媚和林予晞因該片建立好感情。（取材自臉書）

楊貴媚拍《寒單》和新生代演員胡宇威、鄭人碩合作，她直讚2人不但擁有好演技，更是貼心暖男，她在片場被夾在「雙帥」之間，天天都有好心情。胡宇威經常會幫忙拿重物，鄭人碩則是很懂倫理，每次見到楊貴媚都會禮讓位置，平時還會甜言蜜語，撩妹無極限，她笑說：「看我跟鄭人碩的照片，有人要做文章也不會懷疑，如果要炒新聞，姊弟戀大家都會相信。」

楊貴媚更被台東鄉親的熱情感動，「畢竟是首部台東人文習俗的電影，他們非常支持，炸寒單到很晚都沒人抗議，還有人主動報名參加臨演，很可愛！」她也感謝做寒單餅的麵包店年輕老闆，願意每天下午、晚上都送麵包點心探班，就連半夜在山上拍攝也不例外，對方感嘆：「因為我是台東人，很興奮終於有關於台東的電影。」

黃瀞怡（小薰）和鄭人碩被爆曖昧，楊貴媚表示是經紀人轉告知此事，但她認為婚姻觸礁不會是短時間問題，可能潛藏很久，她也提到劇組感情相當緊密，「《寒單》在台東拍的時候，大家都相處得很好，彼此不會提防。」雖不敢斷言小薰和鄭人碩之間是否有愛情萌芽，「但我們都有感情，那是革命感情。照理說（有曖昧）其他人會有感覺，但沒感覺異樣。」該片明年1月23日上映。

(中時 )