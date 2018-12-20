導演看上她「身體」！ 捨奧黛莉朵杜選她當女主角

2018年12月20日 21:08 中時 潘鈺楨

阿黛兒化身拿犯罪當贖罪的遺孀女警。（天馬行空提供）

阿黛兒（左）和男主角皮歐右搭檔演出鴛鴦大盜。（天馬行空提供）

電影《舊愛來找碴》不僅在各大國際影展好評連連，在法國更是創下票房破億佳績。凱薩獎影后阿黛兒・艾奈爾更罕見地在片中抖出一身喜感，化身拿犯罪當贖罪的遺孀女警，以冷面笑匠風格貫穿全片，要再度跌破觀眾們的眼鏡。阿黛兒受訪時也自豪地說：「如果觀眾預先知道這個演員是要來搞笑的，那就沒那麼好笑了啊，所以我從頭到尾都是正經八百、很嚴肅地在搞笑。」

此次特地帶了新片來台灣參加金馬影展的法國名導皮耶•沙爾瓦多利表示，原本女主角的選角也考慮過奧黛莉朵杜，但是由於這個角色有許多警匪追逐的動作戲，導演坦承阿黛兒的「漢草」更適合擔任女主角，可以和男主角皮歐搭檔演出鴛鴦大盜，這讓身材纖細的女神奧黛莉朵杜在片場好生羨慕。所幸導演為奧黛莉朵杜量身打造的深情角色大受好評，法國媒體大讚只要有女神出現的戲份，整個銀幕就像有了溫度，溫暖人心。

還不到三十歲的阿黛兒，已經贏得二座凱薩獎，至今演出了二十一部電影，作品連續三年入選金馬影展。過去作品多以嚴肅題材為主的她表示，最初聽說皮耶導演要拍攝這部作品，在尚未確定出演前，便主動將手邊的工作全部排開，積極爭取角色。電影開拍前，皮耶導演也給阿黛兒出了功課，要她在外型方面參考凱薩琳．赫本的演出，展現非常女性化的一面，演技方面，則希望她參考《永不妥協》中的茱莉亞羅勃茲。原本在開拍後的前五天，導演對阿黛兒的表現不甚滿意，導演當下點出阿戴兒太過努力想搞笑，要她忠於自我，聰明的阿戴兒一點就通，接下來的演出立刻讓導演刮目相看，當下允諾下一部作品將為阿戴兒量身打造。電影殺青之後，阿黛兒也開心地表示：「我覺得自己與這部片一拍即合，徹底放下了自我外，也學會了捨棄過去對於表演的成見。」

故事講述警員伊凡娜(阿黛兒．艾奈爾飾)的警長丈夫英年早逝，僅能在每晚與兒子的床邊故事中，將爸爸塑造成無敵英雄來緬懷。然而她意外知曉不可告人的真相：原以為是正義化身的丈夫，卻是個栽贓枉法的歪哥警察，連手指上的婚戒都是貪污來的贓物！還來不及哀唱愛不對人，當年被誣陷入獄的青年安端(皮歐．馬麥飾)就刑滿出獄，冤獄經歷將他扭曲成人間兇器，連苦守寒窯的痴心嬌妻(黛莉．朵杜飾)也束手無策。滿心愧疚的伊凡娜決定替舊愛贖罪，隱藏身分接近安端，不惜代價守護他的下半生，誰知謊言一發不可收拾，安端陰錯陽差把伊凡娜當成情深意重的「落翅仔」，移情別戀決定帶著她大幹一票遠走高飛。電影21日在台上映。憑電影票根，就有機會抽中「床邊故事眼罩組」(壹組兩入)，或「導演簽名海報壹張」。贈品以實物為準，詳情請見戲院現場公告及天馬行空粉絲團。

(中時 )