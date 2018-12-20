安那《紅白》演唱新作展現粉紅少女風　葛西瓦獨唱挑大樑

2018年12月20日 21:10 中時 林淑娟

葛西瓦登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》。（台視）

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》即將在明年1月5日開錄，「最強怪物新人」安那以及葛西瓦也應邀表演嘉賓。上屆初登紅白舞台的安那，用穩健台風與精湛演出讓人驚艷，她開心表示：「去年除夕圍爐全家都一起收看《紅白》，外婆看到我的演出誇我很棒、很厲害，很興奮今年又可以站上紅白讓外婆看到我不一樣的表演。」

今年9月底剛滿18歲的安那造型大走甜美少女風，她分享18歲生日願望是希望能「上網吃到飽」，平時物慾不高的她覺得今年最有意義的事，是爸爸幫她用人生第一筆酬勞買了一輛汽車送給阿嬤。再過幾天就是耶誕節，她當天不會有任何工作，因為那天正是媽媽生日，孝順的她特別請公司排開工作讓她可以幫媽媽慶生。而升高三的她也開始面臨升學壓力，被問到新的一年的期許和目標時，她也和許多學生一樣苦惱：「希望順利畢業，選到離家近的大學。」

也將單獨站上《紅白》的BOXING主唱葛西瓦，配合新歌風格，將走「黑暗陽剛」路線，他坦言自己一個人要完整演唱新作品其實滿緊張的，但還是很期待，也作了許多準備，希望呈現最好的一面，「我現在希望自己可以再瘦一點！」今年工作滿檔的他透露能好好陪伴家人就是犒賞自己最好的方式，對於明年的目標和計畫他特別透露：「工作計劃將會放在BOXING第三張專輯製作上面，希望我們可以去更多國家表演，我自己的話希望可以多寫一些饒舌歌曲多跟一些饒舌歌手合作。」

(中時 )