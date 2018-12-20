影》限量版曬瑪莎拉蒂轟鳴聲太招搖 海歸高富帥只有身分證gg

高富帥開著限量版曬瑪莎拉蒂，因轟鳴聲太招搖被警方攔查。(翻攝自看看新聞)

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中時電子報
/綜合報導
限量版曬瑪莎拉蒂轟鳴聲太招搖 海歸高富帥只有身分證gg

12月16日晚上，一台白色瑪莎拉蒂因為車速太快、轟鳴聲太過招搖被警方誤以是改裝車攔查，意外發現開車的人是無照駕駛，警方讓司機出駕照，不過男孩告訴交警，他只有身份證。

一名海外留學的大四生因聖誕假期回到珠海與家人團聚，但他無照就開著父親的白色瑪莎拉蒂招搖過市，遭警方攔查，被發現未持有駕照。當時警方讓司機出示駕駛證。過了幾秒鐘，男孩告訴警方，他只有身份證。

當時副駕駛座有名半睡的男子突然驚醒，走下車笑著和警方解釋，「阿sir，這是我兒子，剛從國外回來，沒帶駕駛證，通融一下！」國外回來，也要有駕駛證啊！李警官再次要求出示駕駛證，開車的男孩忍不住，打開車門下車。但他仍然一臉茫然，拿不出駕照，就連國外駕照也沒有。

警方調查，瑪莎拉蒂司機姓郝，21歲，目前在國外留學，讀大四。因為學校放寒假，郝某特地回到珠海陪家人過耶誕節，才剛回來一天。

當晚，父子倆先是去了商場購物，買完後，兒子見父親一臉疲憊，想讓他休息一下，於是自己坐上了駕駛座，載著老爸回家。這名駕駛說自己在國外開了四年車，商場離家所在的別墅區沒幾公里。沒想到快到家門口時，卻因為車速過快被攔下，查出了無證駕駛的事。

高富帥說，這輛價值300多萬(人民幣)的瑪莎拉蒂是2016年的限量版跑車，自帶運動模式，發出的轟鳴聲跟改裝過的炸街款略有不同。雖然車輛沒有改裝，但一碼歸一碼，郝因為無證駕駛，將面臨罰款1500元、拘留15天的處罰。

(中時電子報)

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