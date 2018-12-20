謝祖武暴瘦3公斤！皮帶多打兩個洞防褲子下滑走光

2018年12月20日 21:20 中時 林淑娟

謝祖武在柏油路上翻滾數圈。（TVBS）

謝祖武劇中只記得初戀情人潘慧如。（TVBS）

謝祖武在TVBS《初戀的情人》上演苦情戲碼，因得了失智症忘記家人，只記得「初戀情人」潘慧如，他發病在街道迷航許久後進了警局，潘慧如顧惜往日情前去接他，但受不了他的死纏爛打，憤而搭車離去，謝祖武追車時在地上滾了又滾，手肘、膝蓋有保護措施，但其他部位滿是擦傷。

《初戀的情人》拍攝達四個月，謝祖武擔心上鏡不好看，平時不喜歡喝咖啡的他，在拍攝期間每天早上都會逼自己喝一杯咖啡，藉此消水腫，在日夜操勞的情況下，他暴瘦3公斤，腰帶還得請助理幫忙多打兩個洞，以防拍攝到一半褲子往下滑走光。

最新一集他迷路進了警局，「初戀情人」潘慧如前去接他，「老婆」涂善妮得知消息後也到場，但因為受到失智症影響，謝祖武已經不認得涂善妮，一心只想跟潘慧如走，潘慧如一怒之下推倒謝祖武，三人在街頭起了嚴重衝突，潘慧如最後轉頭搭車離開。

謝祖武上前追車，只是腳步不穩在柏油路上摔倒，當天他開拍前已經戴上護肘、護膝，由於導演希望能多切換幾個鏡位，他配合要求連摔四、五次，防護措施以外的部位全是擦傷，他為了避免NG又要重來，只得咬緊牙根忍住疼痛。

潘慧如看到謝祖武及工作人員拍外景戲特別辛苦，請經紀人購買多桶炸雞送到現場，讓大家在休息時間放肆享用，幾乎所有女演員都放寬心狂吃，反倒是謝祖武擔心變胖，只敢喝飲料配炸雞香味，飲食十分節制，讓其他演員深感佩服。

(中時 )