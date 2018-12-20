格雷女、超殺女、古一大師 揭舞蹈學校腥風血雨

2018年12月20日 21:25 中時 潘鈺楨

達柯塔強生（右）進入馬可斯舞蹈學院嚴格訓練自己。（傳影提供）

蒂妲史雲頓。（傳影提供）

被譽為影史十大恐怖片的《坐立不安》（Suspiria），由義大利恐怖大師達利歐阿基多執導，1977年上映時，技驚四座獲得爆炸性好口碑，40年來多位電影大師皆深受此片啟發，如今這部史上最恐怖的電影將全新重翻拍，打造21世紀驚悚新紀元！

新版《窒息》（Suspiria）由《以你的名字呼喚我》奧斯卡提名導演盧卡格達戈尼洛執導，集結「格雷女」達柯塔強生、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲，還有「古一大師」蒂妲史雲頓等三大巨星化身腥紅芭蕾舞者，講述古老舞蹈學院最不為人知黑暗的篇章。

電影於威尼斯影展首映時一票難求，就連《追殺比爾》奧斯卡金獎導演昆丁塔倫提看完後也大讚：「非常興奮！眼睛完全離不開銀幕！」《厲陰宅》導演溫子仁更曾大方表達對導演達利歐阿基多的崇拜：「許多人以為《奪魂鋸》是受到《火線追緝令》影響，事實上我最大的啟發並不是來自於近代好萊塢驚悚片，而是達利歐阿基多1970年代的傑作！」而《以你的名字呼喚我》奧斯卡提名導演盧卡格達戈尼洛也是因為在小時候看了之後深深著迷，決心未來成為導演一定要親手翻拍！經歷25年的醞釀，盧卡終於集結最強卡司聯手推出全新翻拍版本《窒息》，將帶來比原版更血腥、更毛骨悚然的高壓恐怖體驗！

電影敘述滿懷志向的舞蹈新秀蘇西（達柯塔強生飾）進入柏林頂尖舞蹈學校─馬可斯舞蹈學院，沒想到住校第一天就目睹謀殺慘案。伴隨著全校詭譎氛圍，蘇西仍拚盡全力在學院嚴格訓練自己，藝術總監白夫人（蒂妲史雲頓飾）對她的表現非常青睞，想將她培養成下一個明日之星。但隨著蘇西一步步取代舞團首席，她也漸漸發現學校深處的腥風血雨，一連串可怕的謀殺事件和靈異現象不斷發生，越來越害怕的蘇西，即將揭開芭蕾舞蹈名校毛骨悚然的黑暗歷史。電影將於1月11日在台上映。

(中時 )