一定要買洗選蛋？常見4大疑惑專家解答

2018年12月20日 21:31 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

近年來國內接連發生雞蛋遭芬普尼、戴奧辛等汙染事件，為了確保蛋品衛生安全，農委會原訂2020年推動全面洗選蛋，不過行政院食安辦公室認為，目前國內八成以上雞蛋業者皆屬於傳統產業，短期要達到全面洗選有困難，因此宣布政策暫緩。不少民眾對選購蛋品有疑慮，到底該怎麼挑？是不是一定要買洗選蛋？專家解答常見疑惑。

農委會表示，推動全面洗選蛋雖然是正確的方向，但檢討後發現，配套措施還沒做好因此暫緩。養雞團體和蛋商業者則認為，目前消費大眾和雞農、業者都還沒接受全面洗選蛋的政策，認同暫緩實施。

農委會坦言，洗選蛋在配送及上架販售時，最好能冷藏保鮮，但傳統市場未必具有這些設備。中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生也表示，雞蛋洗選可在養雞場中洗，也能到集貨場統一洗選，但畜牧場人力已不足，若要全面洗選，需添購洗選機，也需要人員操作；至於集貨場統一洗選需要添購大型洗選機器，一台則要價上千萬。

一定要買洗選蛋嗎？ 常見4大疑惑專家解答

Q1.雞蛋為什麼要洗選？

由於雞蛋是在雞的輸卵管中慢慢形成蛋殼，再從雞的泄殖腔產出到體外，而泄殖腔是生殖道、腸道、尿道的共用出口，因此雞蛋在生產時，可能會受到雞糞與細菌的污染，細菌中的沙門氏菌更可使人致病。

而蛋在經過洗選過程之後，能夠降低蛋殼上的雞糞等污染源殘留，根據衛福部生鮮蛋品洗選作業指引，清洗流程相當繁瑣，包含檢蛋、消毒、清洗、烘乾等，就連水溫、烘乾溫度都有一定要求，能降低雞蛋受污染的風險。

洗選蛋清洗作業繁複，能降低雞蛋受汙染風險。圖／達志影像

Q2.該買洗選蛋嗎？

雞蛋是否應洗選，業界仍然各執一詞，有人認為洗選可滅除表殼髒污細菌，食物安全較有保障，但也有業者反應，洗選後的雞蛋失去保護膜，反而容易腐壞。

中國文化大學生物科技研究所長王淑音指出，「我們最怕洗選設備不完整、『洗半套』的那種，」她坦言，有些蛋農或規模較小的廠商，買不起全套洗選設備，只取其中幾個步驟來做，甚至自製洗選機，一旦溫度沒控管好或殺菌劑濃度沒算準，雞蛋可能愈洗愈髒。

雞蛋洗選有利食物安全，其中又以CAS認證蛋品的控管較嚴、洗選流程有保障；一般洗選蛋則儘量找知名蛋廠的商品，並冷藏貯存。另外，洗選蛋及非洗選蛋之間，營養成分並沒有差異，只是清洗包裝流程不同。

Q3.新鮮雞蛋怎麼挑，愈大顆愈好嗎？

許多人挑選雞蛋時，總覺得愈大顆愈經濟實惠，事實上，母雞每天下蛋，隨著年齡增長，產道也變寬，產下雞蛋的體型便相對較大，雖然大蛋和小蛋所含養分相差無幾，但是年邁母雞常有其他問題。

台灣優良蛋品協會理事長邱石崇提醒，明顯過大的雞蛋通常伴隨蛋殼較薄的問題，代表母雞的健康情況不佳，甚至可能染病，因此他建議，選擇中、小型的雞蛋比較安全。

至於蛋品是否新鮮，購買時可用手感測試，新鮮的蛋拿起來沉甸甸、蛋殼也較厚。雞蛋打開後，蛋黃膜很有彈性，蛋黃完整、挺實，不會稀糊散開；如果發現一小坨白稠狀不明物，那是用以固定蛋黃不受碰撞的「卵繫帶」，更表示這顆蛋很新鮮。

除此之外，選蛋時最重要的一個原則，是確定蛋殼無裂痕、破損。中興大學微生物暨公共衛生學研究所榮譽特聘教授張照勤指出，只要蛋殼有裂損，病菌就會入侵，這時無論雞蛋本身再怎麼新鮮、乾淨都於事無補。

相較大的蛋，專家建議，選較小的蛋比較好。圖／達志影像

Q4.雞蛋怎麼保存，買回來應先清洗嗎？

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈說，買蛋回家，洗選蛋直接放進冰箱蛋盒即可；至於散裝蛋，她會先用擰得很乾的布擦拭蛋殼後再放進蛋盒，切記不可先洗蛋，以免破壞蛋殼表面保護層，反而容易壞。

放進冰箱時，應以直立排列，將圓的一端朝上、尖的朝下擺放，可避免氣室中的空氣影響新鮮度，且最好不要放在門邊，減少因為冰箱門經常開關產生的溫度變化。

譚敦慈表示，為求安全，無論是洗選或未洗選蛋，她在烹煮前都會先洗過一次，可去除表面細菌及髒污。打蛋時也不要太豪邁地單手敲破蛋殼直接入鍋，她建議多準備一個碗，先將蛋打進碗裡，確認沒壞再打下一顆，以免整鍋料理毀於一「蛋」。

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(中時電子報)