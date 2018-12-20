總統的前後期同學 馬英九對「蔡老師」沒好評

2018年12月20日 22:01 中時 郭建伸

前總統馬英九昨發表新書《八年執政回憶》，書中最後一章談及「總統的前後期同學」，提及對李登輝、陳水扁及蔡英文的看法，稱李「坦率、親民、梟雄」，讚陳「舉手投足都是焦點」，唯獨對蔡英文只貶沒褒。馬說，蔡英文只會口說謙卑，但事實上她的政府很少做到，讓人感覺這樣的謙卑都是空話，論氣度，蔡英文還不如陳水扁。

回憶錄中提到，馬英九跟蔡英文因為在政大法律系同事6年，都教國際經濟法，彼此互稱「蔡老師」、「馬老師」，而馬對蔡的印象是「很文靜，很聰明的老師」，甚至在蔡英文回國任教之初，還讓出課程給蔡英文上。

不過馬英九回憶道，這份君子之交到2000年政黨輪替後生變，如他以台北市長身份列席行政院院會，時任陸委會主委的蔡英文，在打招呼時變得很有距離。

後來某次政院院會討論民團參與NGO名稱，馬表示可比照過去最初參與GATT時用「中華台北」，外交部長陳唐山還沒表示意見，蔡英文就語帶怒氣答腔「那是你們國民黨用的！」馬有些錯愕，覺得多年老同事進入政府後溫文儒雅的態度竟然變了，而蔡2004擔任不分區綠委，雙方更壁壘分明無互動。

馬英九也對蔡英文在2016就職時稱「謙卑，謙卑，再謙卑」相當不能接受。書中提到，馬在2008年就任後，當時駐美代表吳釗燮透過袁健生轉達，因為女兒學業等因素，希望能稍晚離任，馬當場答應後，讓吳足足在美國多停留2個半月。

但後來蔡英文就任總統後，希望高碩泰儘速就任駐美代表，只給原代表沈呂巡16天緩衝時間，馬認為這完全違反世界的外交慣例，各國大使離任都沒有這麼匆忙的例子，顯得蔡不近情理。

回憶錄也提及，馬英九在1984年因為《海洋法》被總統李登輝約見，他認為李是喜歡談實際問題的人，不像高高在廟堂之上的大關，相當坦率親民；但李也有不拘於常軌、有需要隨時可變的「梟雄」性格，但缺點就是變來變去、反反覆覆，引得陳水扁批評他「老番顛」。

而馬英九與陳水扁兩人同年出生，都是台大法律系前後任學長學弟，又是前後任台北市長、總統，是藍綠政壇20年來最耀眼的明星。

不過馬認為，陳雖是非常聰明的人，可惜對錢比較看重，「從政的人，最起碼的廉潔要有！」而陳以台灣之子當選總統，卻因為貪汙入獄，值得所有人警惕。

(中時 )